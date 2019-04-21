Голосування на виборах президента України стартувало за кордоном

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Завершувати голосування буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку 22 квітня за київським часом

Першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів президента України, стала Австралія. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 01:00 за київським часом у неділю, 21 квітня.

При цьому завершувати голосування на виборах президента буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 квітня.

Підкреслимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 16 квітня прийняла рішення про передачу додаткових бюлетенів на закордонні виборчі дільниці для голосування у другому турі виборів президента України.

Всього на чотири закордонні виборчі дільниці було передано 512 бюлетенів для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі.

Зазначалося, що додаткова потреба у виборчих бюлетенях для закордонних виборчих дільниць виникла у зв'язку з проведеним МЗС аналізом кількості виборців, включених до уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях, і кількості замовлених на виготовлення виборчих бюлетенів.

Як писало РБК-Україна раніше, до другого туру виборів ЦВК передала бюлетені на закордонні дільниці. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.