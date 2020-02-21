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Зеленський подзвонив українці, яка залишилася в Китаї через собаку: що сказав президент

STYLERЖиття    21.02.2020 - 11:22
Зеленський подзвонив українці, яка залишилася в Китаї через собаку: що сказав президент
Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Українці Анастасії Зінченко в Ухані зателефонував президент України

В Ухані залишилася українка, яку не пустили на борт літака через собаку. Анастасія Зінченко не захотіла залишати Китай без свого чотириногого друга. На собаку породи померанський шпіц у неї не було документів. Трохи раніше дівчина звинуватила українське посольство в тому, що вони не надали документи китайській стороні. За її словами, вона залишилася в квартирі одна без запасу їжі і води.

21 лютого дівчина опублікувала відео, на якому показала, як їй зателефонував нібито президент України Володимир Зеленський. Принаймні, так чоловік представився їй. Ролик Анастасія виклала на сторінці у Instagram.

"Мені зателефонував президент України Володимир Зеленський. Підбадьорив мене і пообіцяв допомогти у вирішенні моєї проблеми", - написала Анастасія.

"Я нещодавно дізнався, що ви залишилися в Китаї. Що я хочу сказати, що ми вас в біді не залишимо, тому я вирішив вам особисто подзвонити. Ми вас обов'язково повернемо", - сказав на відео чоловік, який представився Зеленським.

У коментарях користувачі поцікавилися, як Настя дізналася, що їй буде дзвонити президент, як вона встигла записати відео?

"Настя, а як ти дізналася, що він буде дзвонити, щоб включити запис? Спочатку з адміністрації попередили, або прям відразу сам Зеленський?" - запитав один з користувачів

На що Зінченко йому відповіла, що спочатку їй зателефонувала його секретар і попередила, що через 10 хвилин з нею буде говорити Володимир Зеленський.

Зеленський подзвонив українці, яка залишилася в Китаї через собаку: що сказав президент

Скріншот коментарів

У коментарі Styler прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що дівчині в Ухань телефонував дійсно президент.

"Так, президент України вчора подзвонив Анастасії Зінченко. Це був людяний вчинок. Він заспокоїв дівчину і повідомив, що робиться усе можливе для її повернення", - сказала вона.

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