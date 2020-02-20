Нові Санжари протестують: все про місто, куди направили українців з Китаю

Українців з Уханя направили в Нові Санжари (колаж: РБК-Україна)

Мешканці Нових Санжар не хочуть, щоб їх місто приймало українців з Китаю

Нові Санжари протестують через евакуйованих з охопленого коронавірусом Уханя українців, яких направили в смт в Полтавській області. У центрі міста зібралося кілька сотень місцевих жителів, які протестують проти прибуття наших громадян в місто. Туди стягнули поліцію, спецпризначенців і бійців Національної гвардії. Що відбувається в місті, думка місцевих жителів, а також чим відомі Нові Санжари - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, що з Китаю евакуювали 45 українців і 27 іноземців. Всього на борту 72 людини, вони будуть знаходитися у Нових Санжарах на карантині протягом 14 днів.

Що думають жителі Нових Санжар про евакуацію в їхнє місто

Тим часом жителі міста шоковані, що саме Нові Санжари обрали місцем для карантину українців з Китаю. Житель районного центру Анатолій розповів, що недавно перед ними виступав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Нам ніхто нічого не розповідав, не попереджав. Аваков ось приїхав і каже: тільки 1% ймовірності, що хтось з них заражений. Ви собі можете уявити таке людям сказати: тільки 1%. З розуму зійти", - каже Анатолій.

Нові Санжари протестують (фото: РБК-Україна)

За словами місцевих жителів, напередодні з медцентру Нацгвардії всіх пацієнтів вивезли в Миргород. Персонал нібито залишається на місці, але без вказівок, що робити далі. Вони стверджують, що деякі співробітники санаторію написали заяви на звільнення.

"Це ядерна бомба на наші Санжари. В санаторії нормальної каналізації немає, умов немає. Все в річку йде, а потім у Дніпро", - розповіла жінка на ім'я Ірина.

Нові Санжари протестують (фото: РБК-Україна)

Її сусідка пояснює, що у Нових Санжарах раніше закрилася лікарня.

"Народжувати їздимо в Полтаву або Кобеляки. Апендицит різати теж в обласну. Якщо б у нас медицина була як в Китаї, то я ще можу зрозуміти. Але навіщо нам їх в центр селища везти, якщо умови взагалі не підходять?" - зазначила вона.

На даний момент сутичок між протестувальниками і силовиками немає. Зіткнення відбувалися вранці на в'їзді в населений пункт, коли поліція спробувала проїхати до санаторію.

Місцеві жителі стверджують, що поліцейські застосовували надмірну силу. За їхніми словами, в ході сутичок постраждало десять осіб. Вони нібито доправлені в лікарню.

Нові Санжари протестують (фото: РБК-Україна)

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив про те, що якщо місцеві жителі не пропустять автобуси, то евакуйовані з Уханя підуть в медцентр пішки.

Чим відомі Нові Санжари

20 лютого 2020 року назва селища міського типу вмить стала однією з найбільш вживаних в Україні. Тут протягом двох тижнів будуть перебувати в закритому для сторонніх медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари".

Це селище міського типу розташоване на березі річки Ворскла між Полтавою і в 2020 році відзначить 920-річчя. Населений пункт в часи Богдана Хмельницького був козацьким містечком у складі Полтавського полку і мав велике стратегічне значення.

Нові Санжари є райцентром, в місті мешкає 10 тисяч осіб, 102 вулиці та провулків.

Медичний центр "Нові Санжари" заснували 75 років тому, як військовий санаторій Збройних сил СРСР. З 2014 року санаторій став називатися медичним центром Національної гвардії України.

Санаторій "Нові Санжари" (скрін з відео НГУ)

На території центру в 1961 році пробурили свердловину мінеральної води, яка стала візиткою міста. Її цілющі властивості порівнюють з "Єсентуки-17".

У центрі є рентген-кабінет, кабінет УЗД, зал для гімнастики, масажний кабінет, лабораторія, стоматкабінет.

На території смт є також санаторій-профілакторій "Антей", пансіонат "Нові Санжари", дитячий оздоровчий табір "Буревісник". У Нових Санжарах вісім парків, лісопарків, скверів.