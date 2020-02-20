ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка залишилася в Китаї через собаку: з'явилися важливі новини

STYLERЖиття    20.02.2020 - 22:19
Українка залишилася в Китаї через собаку: з'явилися важливі новини
Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Українка не змогла прилетіти з Китаю через улюблену собаку

З епіцентру коронавіруса в Ухані у Китаї не змогла виїхати українка Анастасія Зінченко, яка залишилася там через улюблену собаку. Дівчині не дали дозвіл на вивезення з країни померанського шпіца через відсутність потрібних документів. Що відомо на даний момент - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, раніше дівчина звинуватила українське посольство в тому, що вони не надали документи китайської сторони. Вона заявила, що залишилася в квартирі одна без запасу їжі і води.

У четвер, 20 лютого, на сторінці Посольства України в Китаї з'явилося роз'яснення ситуації. Дипломати пояснили, що кілька разів зверталися до китайської влади з даною проблемою, але щоразу отримували відмову.

"Підстава - відсутність у Анастасії повного пакета необхідних документів для вивезення собаки за кордон", - сказано в повідомленні.

Контролюючі органи КНР відмовили у вивезенні собаки через неправильно оформлені документи по вакцинації тварини. Річ у тому, що домашні тварини також можуть бути носіями небезпечних вірусів. А залишати улюбленця в Китаї Настя навідріз відмовилася.

"Ми запропонували Анастасії перелік готелів для тварин в Ухані, де вона могла б тимчасово залишити свою собаку", - розповіли в посольстві.

Попри це, дівчина відмовилася і домовилася з ветклінікою, яка допоможе виготовити необхідні документи.

17 лютого дівчина отримала сертифікат, виданий Інспекцією ввезення-вивезення та карантину КНР в місті Гуанчжоу в 1000 км від Уханя. І хоча в документі було зазначено, що тварина прибуває "з незараженої території", собаку все одно відмовилися випускати з Китаю.

У посольстві додали, що будуть підтримувати контакт з українкою, як і з іншими співвітчизниками, які залишаються в Китаї.

Літак з українцями з Уханя був змушений терміново залетіти в Київ: названа причина (відео) Як зустрічали евакуйованих з Уханя українців: всі подробиці
Новини України вирус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся