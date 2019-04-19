Зеленський і Порошенко на колінах: мережа бурхливо відреагувала на закінчення дебатів

Зеленський і Порошенко стали на коліна на дебатах - реакція мережі (колаж: РБК-Україна)

Дебати 2019 завершилися несподіваним жестом з боку кандидатів у президенти

В кінці дебатів між кандидатами в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна. Користувачі мережі бурхливо відреагували на таке несподіване закінчення найочікуванішої події цього тижня.

Зеленський, відповідаючи на питання Порошенко, закликав його встати на коліна.

"Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька. Я готовий зараз встати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую", - сказав Зеленський.

Після своїх слів Зеленський став на коліна перед "Олімпійським". Порошенко також став на коліна, повернувшись обличчям до глядачів, і поцілував прапор України.

Зеленський і Порошенко стали на коліна на дебатах - реакція мережі (скрін відео)

Новина миттєво облетіла соцмережі. Користувачі залишають безліч коментарів.

"Спиною до народу! Диявол криється в деталях!"

"Не побачив від Порошенка жодного виразної відповіді, все навколо і близько. Зеленський, як на мене, більш чітко відповідав на поставлені запитання";

"Порошенко у своєму репертуарі, жодної відповіді по справі, все навколо так близько, знову одна брехня і бруд";

"Порошенко показав своє ставлення до народу";

"Порошенко став на коліна перед матір'ю загиблого воїна, а не перед концертною публікою";

"Це було вражаюче! А у Зеленського немає поваги до гімну України (корчив гримаси)";

Зеленський і Порошенко стали на коліна на дебатах - реакція мережі (скрін: facebook.com)

"Дійсно правильне і справжнє фото! Зеленський на колінах перед усіма, а Порошенко спиною до всіх і тільки перед однією жінкою";

"Порошенко став на коліна перед прапором України, а Зеленський для публіки. ому що це повага до матерям, чиї діти загинули за нашу країну. За її інтереси";

"Я, громадянин України, вільна людина, так і не почув нічого конкретного від Зеленського і не збираюся вибирати кота в мішку";

"Жодної відповіді від Порошенка так і не почули";

"Спиною до людей на коліна став цілувати прапор. Хоча на одну відповідь на питання від Зеленського і воно саме головне, не відповів. Вам не соромно? - Ні (Порошенку не соромно)";

"Який жах! Цирк шапіто влаштували в країні і радісно вибирають афериста і популіста. Прощай, Україно".

До речі, кандидат Володимир Зеленський під час вступної промови розповів, що голосував за свого нинішнього опонента Петра Порошенка.

Нагадаємо, офіційні дебати в студії "Суспільного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспільного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.