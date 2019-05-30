Зеленский открыл всем ворота? Полякова объяснила, зачем идет в политику

Оля Полякова собралась в Верховную Раду (Коллаж РБК-Украина)

Полякова рассказала, какая у нее будет партия и чего она хочет добиться в политике

Оля Полякова, украинская певица, которая заявила о том, что собирается идти в политику и создает собственную партию, объяснила, для чего ей это нужно. Об этом она рассказала в интервью для телеканала "Наш".

Полякова объяснила, что Украина – глубоко матриархальная страна, которая играет в патриархальное общество. Артистка считает, что украинские женщины уже давно стали независимыми, хотя она на себе постоянно испытывает "все прелести гендерного шовинизма".

"Женщины сегодня зарабатывают, тянут на себе семью, заботы о детях, о муже, при этом успевают хорошо выглядеть, и при этом всем подвергаются тому самому гендерному шовинизму в обществе, которое держится на наших плечах. Всем женщинам известна эта история: утром встала раньше всех, пошла маску наложила, сырнички пожарила, деток покормила, мужа покормила, всех отправила на работу – и что она, с пылесосом дома? Нет, она пошла на работу, точно так же, как и муж, восемь часов отпахала, приходит домой, а это мурло сидит в хате и говорит: "Ти нагріла мені їсти чи нє?" – рассказала Полякова и отметила, что такое поведение в обществе почему-то считается нормой.

Полякова рассказала подробности о своей партии (Скриншот)

Она объяснила, что ее не устраивает то, что правила придумывают мужчины и считает, что гендерная квота в парламенте должна быть не менее 50%.

"Поэтому сегодня эта патриархальная история не работает, и оно муляет всех женщин. У нас женщина ничего не решает, все правила придумывают мужчины. Устраивает ли это женщин? Лично меня – нет... Мне кажется, пора женщин пускать в политику... Женщина – соль земли этой страны. У нас что-то там с газом не очень, с нефтью не очень, с полезными ископаемыми. Но про то, что у нас офигительные бабы, знает весь мир. Так почему нами продолжают управлять мужчины? Они борются в Раде за 30% женщин. Почему за 30? То есть мы только на 30% – люди? А на 50 мы не можем?" – заявила Полякова и подчеркнула, что хочет стать лидером именно женской партии.

"На концертах я вижу большинство женщин. Женщины слушают мою музыку, потому что она – про женские проблемы... В женской партии невозможно продвижение по лестнице через приставания мужчины, в женской партии невозможно продвижение по гендерному признаку. Я хочу сделать свою команду. Если мы успеем, если у нас получится – мы попробуем. Нет – мы просто будем готовиться, нарабатывать политический вес, политическую платформу, будем расти, чтобы партия женщин Украины была реальной действующей силой в стране", - рассказала о своих планах артистка.

Полякова создаст свою собственную партию (YouTube/НАШ. Макси-TV)

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