Зеленський назвав імена російських зірок, з якими спілкується

Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський продовжує спілкуватися з російськими представниками шоу-бізнесу

Володимир Зеленський на прес-марафоні 10 жовтня в Києві зізнався, що досі спілкується з російськими зірками. Правда, робить це сьогодні президент України не так часто, як, наприклад, кілька років тому.

Серед тих представників російського шоу-бізнесу, з якими Зеленський час від часу спілкується, він назвав ім'я фронтмена групи "Машина Времени" Андрія Макаревича.

"З Андрієм Макаревичем нормальні відносини. Рідко бачимося, правда. Два роки тому останній раз бачилися, по-моєму", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Також президент зберіг хороші стосунки з режисером Марюсом Вайсбергом, з яким ще будучи актором студії "Квартал 95" Зеленський працював над низкою кінокомедій.

"Хтось з хлопців Comedy Club дзвонив, коли приїжджали в Україну... Двома словами перекинулися. Слєпаков дзвонив, Ревва дзвонив. Але він (Олександр Ревва - ред.) - наш, донецький. У нього навіть наш паспорт, по-моєму", - сказав глава держави.

Але з більшістю російських колег Володимир Олександрович розірвав відносини.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)