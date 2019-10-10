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Я б йому відповів по-іншому: Зеленський заступився за Мендель

STYLERЖиття    10.10.2019 - 12:57
Я б йому відповів по-іншому: Зеленський заступився за Мендель
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський виправдав Юлію Мендель, яка штовхає журналістів

Володимир Зеленський на прес-марафоні заступився за свого прес-секретаря Юлії Мендель, яка не так давно штовхала і перешкоджала здійсненню журналістом "Схем" Сергіэм Андрушком професійної діяльності.

За словами Зеленського, він не має наміру якимось чином штрафувати або відчитувати свою помічницю. Більше того, він "наїхав" на самого журналіста "Радіо Свобода".

"Я Андрушка бачив багато разів. Він журналіст, але веде себе, мені здається, не зовсім коректно. Так чоловік не повинен вести себе по відношенню до жінки або дівчини... Я внутрішньо прощав йому його поведінку по відношенню до мене. Він здоровий мужик. Якщо б я не був президентом, я б йому відповів по-іншому", - сказав Зеленський.

Я б йому відповів по-іншому: Зеленський заступився за Мендель

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

За словами Зеленського, Андрушко постійно "нападає і стрибає".

"Я охоронцям кажу: "Хлопці, відійдіть". Тому що він знищить їх просто... Він не може бити мікрофоном по обличчю. Він не може. Потрібно скрізь мати якусь етику", - сказав президент України.

Також Зеленський згадав, що Андрушко "дуже часто вів себе неетично".

"Я вважаю, що це не правильно. У момент, коли він знову повівся некоректно, Юля як прес-секретар не мала права так реагувати. Але емоційно... Вона теж людина, вона вийшла з вашої професії", - сказав Зеленський, звертаючись до журналістів.

Я б йому відповів по-іншому: Зеленський заступився за Мендель

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

"Вона не мала права як прес-секретар реагувати так. Але як людина вона не змогла по-іншому реагувати на Андрушка. Я не думаю, що у Андрушко більше прав, ніж у Мендель. Саме тому, що це не вперше (він так повів себе), я її захищаю. Дівчинку в цьому випадку буду захищати", - резюмував Зеленський.

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