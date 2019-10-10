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Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 13:38
Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается
Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский продолжает общаться с российскими представителями шоу-бизнесса

Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября в Киеве признался, что до сих пор общается с российскими звездами. Правда, делает это сегодня президент Украины не так часто, как, например, несколько лет назад.

Среди тех представителей российского шоу-бизнеса, с которыми Зеленский время от времени общается, он назвал имя фронтмена группы "Машина Времени" Андрея Макаревича.

"С Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся, правда. Два года назад последний раз виделись, по-моему", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Также президент сохранил хорошие отношения с режиссером Марюсом Вайсбергом, с которым еще будучи актером студии "Квартал 95" Зеленский работал над рядом кинокомедий.

"Кто-то из ребят Comedy Club звонил, когда приезжали в Украину... Двумя словами перекинулись. Слепаков звонил, Ревва звонил. Но он (Александр Ревва - ред.) - наш, донецкий. У него даже наш паспорт, по-моему", - сказал глава государства.

Но с большинством российских коллег Владимир Александрович разорвал отношения.

Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

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