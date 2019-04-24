Зеленського засікли в парку за корисним заняттям (фото)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський регулярно займається спортом для підтримки форми і зняття стресу

Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах, засікли в парку за корисним заняттям. Так, 23 квітня, через день після голосування, Зеленський бігав у парку неподалік від Верховної Ради і займався зарядкою разом з тренером. Про це повідомляє "Страна".

До речі, Володимир Зеленський часто публікує на своїх соцсторінках, якими видами спорту він захоплюється, щоб підтримувати себе в хорошій фізичній формі.

Зеленський зробив зарядку у парку і потрапив на фото (strana.ua)

Зеленський любить час від часу поплавати в басейні, щоб зняти стрес після напруженого робочого дня.

Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)

Також він займається на брусах під час пробіжок в парку.

Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський захоплюється сквошем (ігровий вид спорту з м'ячем і ракеткою в закритому приміщенні. - Ред.)

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Ну і нарешті, Зеленський часто знімає стрес під час занять у спортзалі.

Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, відомий прокремлівський блогер, який проживає в окупованому Криму, розповів, як результати виборів вплинули на настрій кримчан.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський отримав привітання і напуття від почесного патріарха Філарета.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленскький отримав привітання та поради від екс-президента Віктора Януковича. В штабі Зеленського відразу ж відповіли Януковичу.