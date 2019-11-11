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ПФУ оновив рейтинг банків по виплатах пенсіонерам

Новини » Економіка     11.11.2019 - 18:00
ПФУ оновив рейтинг банків по виплатах пенсіонерам
Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

Лідирують два державні банки

Більшість українських пенсіонерів (7,4 млн або 65%) отримують пенсії в банківських установах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду в Facebook.

За даними ПФУ, в "Приватбанку" отримують виплати 51% пенсіонерів, в Ощадбанку - 37,7%, в "Райффайзен банку Аваль" - 5,1%. На інші банки припадає 6,2% ринку.

ПФУ оновив рейтинг банків по виплатах пенсіонерам

Як повідомляло РБК-Україна, доходи Пенсійного фонду України за липень-вересень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,2% з 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Власні доходи ПФУ зросли за третій квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн. У той же час витрати з держбюджету на покриття дефіциту ПФУ зросли на 18,5% з 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2019 середня пенсія становила 2 646 грн або 95 доларів (в 2018 році - 42% чистого середньої заробітної плати, з якої сплачені внески).

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