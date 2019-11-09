Скасування пенсій в Україні: експерти зробили заяву

Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Україна розглядає нові податкові системи

Розмови про скасування пенсії в Україні почалися після того, як міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонував обговорити ідею скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ). Незважаючи на те, що, за словами самого Мілованова, теза була кинута як "пропозиція до дискусії про те, яка податкова система нам потрібна", багато хто розцінив це як попередження про те, що разом з ЄСВ будуть скасовані і пенсії. Пов'язано це з тим, що левова частка ЄСВ йде саме як внесок працюючих людей в Пенсійний фонд. Чи зможуть скасувати ЄСВ і пенсії в Україні та як це позначиться на житті співгромадян – розповідає "Сьогодні".

Пенсії платять не скрізь

Соціальне страхування у тому чи іншому вигляді існує в усіх країнах. А ось такий його різновид, як пенсійне страхування і, відповідно, пенсії – далеко не скрізь.

Зазвичай, перераховуючи країни, де пенсій немає взагалі, називають такі, м'яко кажучи, слабо розвинені держави, як Танзанія, Афганістан, Нігер і ряд інших. До них прийнято додавати і ті країни, в яких пенсії отримують менше 10% населення: Гамбія, Таїланд, Пакистан, Індія, Китай... Але насправді країн, в яких не існує пенсійних виплат, набагато більше. І серед них є ті, які "слаборозвиненими" не вважаються. Наприклад, Грузія. У Грузії літні люди отримують гроші по досягненні пенсійного віку. Однак це не пенсії (в сенсі, не повернення страхових виплат), а соціальна допомога від держави. Система накопичувальних пенсій (тобто пенсійних відрахувань) була введена тільки в цьому році.

Відмова від ЄСВ: податкова реформа

Моделей пенсійного забезпечення, а також джерел збору грошей для пенсійних виплат існує багато. Аналогів українському ЄСВ мало (Великобританія, де соціальні податки і відрахування збираються разом). У більшості європейських країн гарантовані пенсійні виплати збираються не у вигляді страхових відрахувань, а як податки з роботодавців і працівників. А вже соціальне страхування є обов'язком чи правом тільки працюючих громадян.

Пенсія (фото: УНІАН)

Міністр економрозвитку говорив про схожу схему - скасувати обов'язковий соціальний внесок, компенсувавши його податками.

"Я розумію, що сьогодні це неможливо, але я б розглянув таку податкову реформу.

Скасувати ЄСВ.

Максимально знизити податок на дохід фізичних осіб.

Для компенсації підняти податок на нерухомість.

Також для компенсації підняти податок на землю та інші активи.

Поліпшити збір податків на нерухомість та інші активи.

Не чіпати ПДВ. Поліпшити збір.

Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу і створення достатньої кількості робочих місць", – написав міністр.

Тимофій Милованов про скасування ЄСВ (скріншот: facebook.com)

Можна скасувати ЄСВ в Україні?

В Україні, до того ж, спостерігається відтік працездатного населення. Тому вже зараз мало не половина пенсій, виплачуваних українським пенсіонерам, – це фактично якісь податки. Наприклад, за 2018 рік власні доходи Пенсійного фонду (від ЄСВ) склали 202 млрд грн, а 150 млрд Фонд отримав у вигляді дотацій з держбюджету, який наповнюється переважно за рахунок податків.

"Можливо, і Україні доведеться йти по грузинській моделі, тому що Пенсійний фонд вічно дефіцитний, а ЄСВ і податок на доходи фізичних осіб, які в сумі становлять 41,5% зарплат, – це суттєва причина тінізації економіки. В Україні працівника не хвилює, які податки платить з його зарплати роботодавець. Він цього не цінує. Його хвилює тільки те, скільки він отримає на руки. На відміну від цивілізованих країн, де всі давно звикли платити податки самостійно. У світі часто громадяни сплачують податки на доходи фізичних осіб раз на рік, включаючи податки із зарплати, з інших доходів. І якщо роботодавці виконують функцію агента, то тільки частково, на мінімальну ставку. Зараз в Україні розглядається можливість істотно зменшити оподаткування зарплат. Наприклад, перестати брати ЄСВ і платити пенсію з бюджету. А замість ЄСВ підняти податки, які складніше сховати. Наприклад, можна підняти податок на додану вартість, яку складно сховати, оскільки існують автоматизовані системи збору ПДВ. Сьогодні він складає 20%, а можна його підняти, умовно кажучи, до 23%. У цьому випадку ЄСВ буде не дуже-то і потрібно", – вважає економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Втім, в Грузії така реформа проводилась у період серйозної кризи. В Україні сьогодні провести її буде набагато складніше, вважає експерт. Але він упевнений, що необхідно шукати нову модель пенсійного забезпечення, оскільки існуюча сьогодні солідарна система не працює.

Експерти вважають, що моделей, на які може перейти Україна в разі скасування ЄСВ, існує багато.

"Можлива і така модель, при якій ЄСВ залишиться, але буде зменшено і будуть йти на другий рівень пенсійного забезпечення – на особисті рахунки українців у недержавних пенсійних фондах. Люди зможуть використовувати накопичені таким чином гроші, коли вийдуть на пенсію", – каже Тарас Козак.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, скільки землі зможе купити кожен українець після скасування мораторію.