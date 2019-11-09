Українцям підвищать пенсії: названі нові суми

Пенсії в Україні зміняться (РБК Україна)

В уряді обіцяють підвищити пенсійні виплати в 2020 році

Пенсії в Україні обіцяють підвищити у 2020 року. У Законопроекті про державний бюджет зазначено, що виплати підвищаться на розмір індексації. Тобто пенсії збільшаться, але не дуже значно.

Мінімальна пенсія в 2020 році в проекті бюджету підніметься з 1638 гривень до 1769 гривень. На даний момент в Україні середня пенсія становить близько 3020 гривень.

Всього заплановано 3 етапи підвищення пенсій: у січні 2020-го (для військових), у липні та грудні (мінімальна пенсія). Індексацію хочуть провести в березні, і з очікуванням голови Комітету Верховної Ради з питань соцполітики, підвищення пенсії може відбутися на рівні 12-13%.

Олексій Гончарук розповів про пенсії (фото: РБК-Україна)

Відзначимо, виходячи з проекту бюджету-2020, витрати на пенсійне забезпечення з урахуванням індексації закладають в розмірі 173 млрд гривень. При цьому пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки по догляду на 670 гривень - на ці цілі закладається 806 млн гривень.

До речі, на сьогоднішній день право на призначення пенсій в 63 роки мають ті особи, у яких стаж становить менше 26 років, від 16 до 26 років.