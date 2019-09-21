ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський прийняв рішення по "евробляхерам": усі подробиці

STYLERЖиття    21.09.2019 - 17:03
Зеленський прийняв рішення по "евробляхерам": усі подробиці
Зеленський відстрочив введення більш жорстких норм для старих авто (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати за те, щоб відтермінувати введення євро-6 для нових автомобілів

Нардепи прийняли рішення відстрочити введення в Україні екологічних стандартів євро-6 при виробництві або імпорті автомобілів. При цьому завозити в Україну старі машини як і раніше будуть за нормами починаючи з євро-2. Про це йдеться в законопроекті № 2078-1.

Документ подали п'ять депутатів від партії "Слуга народу" і один з "Батьківщини".

Варто зазначити, що з 1 січня 2020 року завозити нові автомобілі повинні були не нижче стандарту євро-6. Якщо ж даний законопроект приймуть, то ще п'ять років в Україну можна буде ввозити машини з євро-5.

Зеленський прийняв рішення по &quot;евробляхерам&quot;: усі подробиці

Зеленський відстрочив введення більш жорстких норм для старих авто (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому депутати не захотіли обмежувати екологічними нормами вживані автомобілі. Тому, як і зараз, їх можна буде ввозити по нормам не нижче ніж євро-2.

Але нардепи все-таки хочуть, щоб для таких авто було обов'язковим проведення технічного огляду при першій постановці транспортного засобу на облік.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочку штрафів для автомобілів на іноземній реєстрації. Даний законопроект збільшує строк з 270 до 360 днів, протягом якого власники "евроблях" повинні розмитнити авто без застосування штрафних санкцій.

Варто зазначити, що даний законопроект вніс сам президент України Володимир Зеленський. Крім того, він визначив його як невідкладний.

Зеленський дав нові доручення Кабміну Законопроект про ринок землі Кабмін повинен подати в Раду до жовтня
Новини України Володимир Зеленськийевробляхи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся