Зеленський прийняв рішення по "евробляхерам": усі подробиці

Зеленський відстрочив введення більш жорстких норм для старих авто (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати за те, щоб відтермінувати введення євро-6 для нових автомобілів

Нардепи прийняли рішення відстрочити введення в Україні екологічних стандартів євро-6 при виробництві або імпорті автомобілів. При цьому завозити в Україну старі машини як і раніше будуть за нормами починаючи з євро-2. Про це йдеться в законопроекті № 2078-1.

Документ подали п'ять депутатів від партії "Слуга народу" і один з "Батьківщини".

Варто зазначити, що з 1 січня 2020 року завозити нові автомобілі повинні були не нижче стандарту євро-6. Якщо ж даний законопроект приймуть, то ще п'ять років в Україну можна буде ввозити машини з євро-5.

Зеленський відстрочив введення більш жорстких норм для старих авто (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому депутати не захотіли обмежувати екологічними нормами вживані автомобілі. Тому, як і зараз, їх можна буде ввозити по нормам не нижче ніж євро-2.

Але нардепи все-таки хочуть, щоб для таких авто було обов'язковим проведення технічного огляду при першій постановці транспортного засобу на облік.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочку штрафів для автомобілів на іноземній реєстрації. Даний законопроект збільшує строк з 270 до 360 днів, протягом якого власники "евроблях" повинні розмитнити авто без застосування штрафних санкцій.

Варто зазначити, що даний законопроект вніс сам президент України Володимир Зеленський. Крім того, він визначив його як невідкладний.