Зеленская расплакалась во время просмотра украинского фильма

Фильм Алана Бадоева "Довга доба", недавно поразивший мировых кинозвезд на престижном фестивале, довел супругу президента Украины Елену Зеленскую до слез.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на признание первой леди в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Елена Зеленская поделилась емоциями после просмотра "Довгої доби

Жена Владимира Зеленского сказала, что во время просмотра ленты она пережила огромный спектр эмоций.

Также она призналась, что не смогла посмотреть фильм, где показаны переживания и страдания украинцев, до конца…

"Недавно был представлен документальный фильм одного из наших режиссеров "Довга доба", и я не смогла досмотреть его до конца. Этот фильм состоял из отснятых людьми видео на их телефоны, фильм о периоде, когда началось масштабное военное вторжение. Я не выдержала. Я не выдержала. была в слезах и испытала большой спектр эмоций", - сказала Зеленская.

При этом первая леди добавила, что "обязательно досмотрит этот фильм до конца".

"Но нужно иметь запас эмоциональных сил, чтобы это сделать", - подытожила женщина.

О чем фильм "Довга доба"

Напомним, что "Довга доба" - это документальный фильм, созданный из 200 часов хроники: выживания, сопротивления и жизни украинцев во время войны.

Каждая минута фильма снята украинцами на мобильные телефоны.

Некоторые герои выжили, некоторые были убиты… Но остались последние их поступки и голоса.

"Мир должен услышать и почувствовать голоса украинцев. Долгие сутки продолжаются прямо сейчас", - говорит о ленте Бадоев.

Одной из целей "Довгої доби" является то, чтобы никто и никогда не имел возможности переписать нашу историю и закрыть глаза на то, что делает Россия с нашей землей и людьми.

К слову, этот фильм уже доступен для просмотра в YouTube.