ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фильм "Довга доба" вышел на YouTube: смотреть онлайн

Воскресенье 25 февраля 2024 17:07
UA EN RU
Фильм "Довга доба" вышел на YouTube: смотреть онлайн Где смотреть фильм "Довга доба" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Фильм о войне Алана Бадоева под названием "Довга доба" уже можно посмотреть не только в кинотеатрах или закрытых показах, но и на YouTube.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какой платформе фильм уже доступен для просмотра.

Где смотреть фильм "Довга доба"

Фильм "Довга доба" теперь доступен к просмотру на YouTube и каждый украинец, который хочет увидеть запечатленные мгновения жизни других людей, переживших такие же ужасы или еще хуже, может это сделать без лишних усилий.

О чем фильм "Довга доба"

"Довга доба" - это особый фильм, который невозможно смотреть без слез и собственных воспоминаний. Он показывает запечатленные кадры нашего настоящего и последних двух лет.

К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны и камеры, чтобы весь мир мог увидеть и запомнить цену жизни и свободы.

Уже известно, что после украинского проката фильм Алана Бадоева покажут за границей с целью, чтобы отдельные истории увидело как можно больше стран.

К сожалению, некоторых героев фильма убили россияне, но воспоминания о них уже в истории. Авторы называют фильм "Свидетельством войны и преступлений россиян глазами украинцев".

Еще одной целью фильма является то, чтобы никто и никогда не мог переписать нашу историю и закрыть глаза на то, что делает Россия с нашей землей и людьми.

Ранее мы рассказывали, что украинский режиссер получил престижную награду в США за фильм о трагедии Мариуполя.

Также читайте наш материал о том, что Алан Бадоев выпустил серию откровенных кадров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Фильмы
NEWS
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)