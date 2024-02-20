ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В каких образах семейство Зеленских почтило память героев Небесной Сотни (фото, видео)

Вторник 20 февраля 2024 15:35
UA EN RU
В каких образах семейство Зеленских почтило память героев Небесной Сотни (фото, видео) Елена и Владимир Зеленские (Скриншот)
Автор: Юлия Любченко

Елена и Владимир Зеленские в десятую годовщину Революции Достоинства почтили память героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео первой леди.

В каких образах супружеская пара Зеленских почтила память героев Небесной Сотни

В этом году Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память активистов Революции Достоинства. Они установили лампадки у памятного креста на месте их гибели, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим", - пишет президентская пара в социальной сети.

Для этого события Елена выбрала лук в черных оттенках, поскольку только он и уместен. Жена президента одела черный гольф, который она уже неоднократно демонстрировала, черные классические брюки палаццо, которые есть тренд 2024 года и сверху накинула пальто и украсила его брошью. Также Елена надела черные ботинки.

А вот сам президент не стал отходить от своего привычного стиля милитари. Владимир выбрал брюки с широкими карманами в цвете хаки, а также куртку в военном стиле такого же цвета. Обулся Зеленский в ботинки темно-бежевого цвета, которые носят наши защитники.

В каких образах семейство Зеленских почтило память героев Небесной Сотни (фото, видео)В каких образах семейство Зеленских почтило память героев Небесной Сотни (фото, видео)В каких образах семейство Зеленских почтило память героев Небесной Сотни (фото, видео)

Президентские супруги почтили память героев Небесной Сотни (фото: president.gov.ua)

Что известно о юбилейном Дне чествования героев Небесной Сотни

20 февраля 2024 года Украина десятый раз чтит память Героев Небесной Сотни - тех погибших участников Революции Достоинства, которые отдали свою жизнь за достойное будущее нашей нации.

Тогда на Майдане происходили ужасные и кровавые события, унесшие за собой много жертв, чьи имена ежегодно упоминаются с грустью в глазах.

Ранее мы рассказывали о том, что Елена Зеленская показала, как объединить яркую рубашку с классическим костюмом.

Также читайте наш материал о главном секрете гармонических отношений Владимира и Елены Зеленских .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Елена Зеленская Небесная сотня Модные тренды
NEWS
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное