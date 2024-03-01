Мировые звезды отметили украинский фильм: что известно

Фильм "Довга Доба" Алана Бадоева, который можно смотреть на YouTube , победил на первом фестивале документального кино Cinema for Victory.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу режиссера рассказывает, чем лента поразила именитых звезд мировой киноиндустрии.

Кто определял победителей фестиваля

Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory - это кинофестиваль фильмов, снятых во время российско-украинской войны.

В нынешнюю конкурсную программу кинофестиваля вошли 20 лент. Среди жюри Cinema for Victory были такие мировые звезды как Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Андре Сингер, Абель Феррара, Майкл Волдман, Бо Тенгберг, а также украинские художники среди которых Ольга Пантелеймонова, Сергей Михальчук, Ирина Мельник.

Фильм украинского клипмейкера получил награду (фото: пресс-служба Алана Бадоева)

Что дает победа в фестивале?

Победу в главной номинации Алан Бадоев посвятил героям фильма.

"Благодарю каждого героя нашей ленты, это прежде всего ваша награда", - прокомментировал победу Бадоев.

К слову, денежное вознаграждение за победу в кинофестивале составило 100 000 грн. Эту сумму команда "Довгої Доби" добавит к благотворительному сбору фильма, который был начат с кинопрокатом ленты.

Все средства передадут для лечения тяжелораненых военных.

Добавим, что на сегодняшний день фильм собрал уже более миллиона гривен.

"С момента выхода фильма я еще больше полюбил людей Украины, потому что с какой преданностью вы шли на просмотры, как вы поддерживали, и то, что спрашивали после просмотра, все это свидетельствует о больших сердцах и уме. Спасибо!" - говорит режиссер.