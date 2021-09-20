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Внучка Єлизавети II вперше стала мамою: пологи пройшли завчасно

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Лондон, Понеділок 20 вересня 2021 17:31
Внучка Єлизавети II вперше стала мамою: пологи пройшли завчасно Фото: принцеса Беатріс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Внучка Єлизавети II принцеса Беатріс потрапила в лікарню, де народила свого первістка завчасно. Пологи повинні були пройти в жовтні, але щось пішло не так.

Про цю радісну подію повідомила прес-служба Букінгемського палацу.

У принцеси Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці народилася дівчинка в одній з лондонських лікарень. Дитина з'явилася на світ 18 вересня о 23:42. Вага дівчинки - 2,8 кілограмів.

"Бабуся і дідусь, а також прабабуся і прадідусь новонародженої були проінформовані, вони раді цій новині. Сім'я дякує весь персонал лікарні за їх прекрасну турботу", - йдеться в повідомленні.

33-річна принцеса Беатріс і дитина почуваються добре. Пара з нетерпінням чекає можливості познайомити свою дочку зі її старшим братом Крістофером Вульфом, сином Едоардо Мапелло Моцці.

Цікаво, що дитина Беатріс стала 12-м правнуком Єлизавети II. Всього у королеви вісім онуків і 11 правнуків.

Нагадаємо, на батька принцеси Беатріс принца Ендрю подали до суду за зґвалтування. Це зробила американка Вірджинія Джуфре (Робертс). Жінка каже, що принц Ендрю згвалтував її в Лондоні в 2001 році, коли їй було 17 років.

Ми також писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не змогли бути присутніми на церемонії одруження принцеси Беатріс.

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Лондон Королівська сім'я
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