"Збори ОСББ" с Лебигой и Сумской. Смотрите первый трейлер новогодней комедии

Сюжет ленты современный и увлекательный. В канун новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора. Однако соседи, которые месяц не могли согласовать цвет краски для скамеек, не способны найти общий язык в этом вопросе и подавно. Старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние.

"Идея фильма "Збори ОСББ" родилась из того, что мы все очень хорошо знаем - чатиков ОСМД и школьных групп. В этих обсуждениях, порой смешных, иногда абсурдных, можно увидеть уникальный срез нашего общества: его проблемы, конфликты, и даже мечты", - рассказал автор идеи и один из продюсеров фильма Егор Олесов.

Актеры фильма "Збори ОСББ" (фото: пресс-служба)

"В последнее время нам всем не хватает положительных эмоций и именно через юмор можно посмотреть на себя со стороны, понять, что мы способны на сотрудничество. Поэтому это не просто развлекательная комедия, а история более близкая к французским фильмам - с острым социальным юмором, актуальными темами и акцентом на мощной актерской игре", - добавил он.

"Збори ОСББ", отметил Олесов, это зеркало нашего общества. Мы увидим смех сквозь слезы, конфликты и поиск компромисса, где каждый из нас должен понять, что нельзя оставаться в стороне, когда речь идет об общей ответственности.

Ольга Сумская в фильме "Збори ОСББ" (фото: пресс-служба)

В трейлере комедии уже можно увидеть главных героев. Ольга Сумская сыграла уверенную в себе директора детсада, Женя Янович получил роль высокомерного бизнесмена, его девушку играла Ангелина Самчик.

Также в фильме мы увидим: Михаила Кукуюка, Антонину Хижняк, Виктора Жданова, Нину Набоку, Марию и Александра Рудинских. А еще в ленте снялся блогъгер Миша Лебига.

"Я с детства мечтал сняться в фильме. И вот, наконец, это свершилось. Если честно, мой герой очень похож на меня. По сюжету, он ITшник, геймер. Приходит на собрание впервые и почти случайно, поэтому ему на них абсолютно все равно. Он не понимает, что оно такое, о чем там говорят, и что он там делает вообще. Потому почти все время сити и играет в Counter-Strike", - рассказал Лебига.

Кроме этого, в фильме снялся не только Миша, но и его пес Майкл. По сюжету он стал собакой героини, которую сыграла Хижняк.

Антонина Хижняк (фото: пресс-служба)

"По сценарию, моя Юля очень волнуется о своей собаке, носит ее на руках, потому что у нее больные суставы. Поскольку выносить такую собаку на руках действительно тяжело, то моя героиня настаивает на генераторе, чтобы работал лифт", - рассказала звезда сериала "Спіймати Кайдаша".

Пес Лебиги (фото: пресс-служба)

"Когда мы начали обсуждать эти сцены, я поняла, что создатели фильма были настроены дать мне маленькую собачку. Я возразила. Написано же в сценарии, что Юле тяжело носить собаку, значит и мне должно быть трудно. Все по-честному! Тогда ко мне прислушались и нашли большую собаку. А долго искать не пришлось, потому что Миша показал своего Майкла. Когда привел на площадку, то вообще был кайф. Оказалось, что они очень похожи. Такая милота!" - добавила актриса и отметила, что пес Лебиги - ее лучший партнер на съемках.

Премьера комедии "Збори ОСББ" состоится уже 12 декабря.

Афиша фильма "Збори ОСББ"