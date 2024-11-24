Как сегодня выглядит Кортни Кокс - та самая Моника из сериала "Друзья" (фото)

Кортни Кокс - известная американская актриса, продюсер и режиссер, которую многие помнят как Монику Геллер в сериале "Друзья" .

Чем сегодня живет 60-летняя знаменитость и как она выглядит - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера

Кортни родилась в богатой семье: ее отец - успешный бизнесмен, а мать - домохозяйка. У звезды есть двое старших сестер, брат, а также девять сводных братьев и сестер. Родители знаменитости развелись в 1974 году, и после переезда отца во Флориду воспитанием Кортни занялась мать.

После окончания средней школы Кокс поступила в университет Вернон в Вашингтоне, и она начала изучать там архитектуру и дизайн интерьеров. Через год знаменитость решила завершить обучение и сделать карьеру модели. Уже в это время, в период первых шагов в моделинге, Кокс заинтересовалась актерством и стала прикладывать усилия, чтобы избавиться от южного акцента.

Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

На съемках фильма "Крик" актриса познакомилась с Дэвидом Аркеттом, и в июне 1999 года вышла за него замуж, изменив свою фамилию на Аркетт. В июне 2004 года у пары родилась дочь Коко Аркетт, и крестной мамой девочки стала Дженнифер Энистон - коллега Кортни по сериалу "Друзья".

В 2012 году стало известно о разводе пары, а в следующем году Кокс окончательно разошлась с мужем и вернула себе девичью фамилию.

Что публикует в своих соцсетях Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Кортни Кокс в сериале "Друзья"

Героиня актрисы - Моника Геллер - работает шеф-поваром и обожает свою работу. Персонаж кардинально похудела, поскольку подслушала, как Чендлер, другой главный герой "Друзей", назвал ее полненькой.

В сериале Монику показывают как персонажа, который обожает чистоту и является настоящим педантом. Она всегда очень организована, озабочена порядком, любит азартные игры, но ненавидит проигрывать. На фоне чрезмерной полноты в прошлом у Геллер есть комплексы, от которых пытается избавиться.

Интересно, что Моника - единственная из всех главных героинь сериала, которая не была беременна.

Кортни Кокс в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Соцсети Кортни Кокс и жизнь сейчас

За страницей селебрити в Instagram следят более 15 миллионов пользователей, и она активно радует подписчиков свежим контентом. В частности, Кокс публикует яркие видео с домашними питомцами, делится смелыми модными перевоплощениями, а также архивными кадрами.

Что публикует в своих соцсетях Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Кортни Кокс со своей дочерью Коко (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Она часто выкладывает снимки со своей дочерью Коко, а также - подругой и крестной мамой ее ребенка Дженнифер Энистон. Кроме того, на странице знаменитости можно найти и другие кадры с актерами сериала "Друзья".

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Кортни Кокс и Лиза Кудроу (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

В комментариях фаны не жалеют для селебрити комплиментов и пишут, что она выглядит просто фантастически в свои 60.

Из контента Кортни в сети можно понять, что она продолжает активно заниматься своей творческо-профессиональной деятельностью.

Кортни Кокс 60 лет, и она выглядит просто фантастически (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)