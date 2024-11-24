"Збори ОСББ" з Лебігою та Сумською. Дивіться перший трейлер новорічної комедії

Сюжет стрічки сучасний та цікавий. Напередодні новорічних свят мешканці звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лавок, не здатні порозумітися в цьому питанні й поготів. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння.

"Ідея фільму "Збори ОСББ" народилася з того, що ми всі дуже добре знаємо - чатиків ОСББ та шкільних груп. У цих обговореннях, часом смішних, часом абсурдних, можна побачити унікальний зріз нашого суспільства: його проблеми, конфлікти, і навіть мрії", - розповів автор ідеї та один з продюсерів фільму Єгор Олесов.

Актори фільму "Збори ОСББ" (фото: прес-служба)

"Останнім часом нам всім бракує позитивних емоцій і саме через гумор можна подивитися на себе збоку, зрозуміти, що ми здатні на співпрацю. Тому це не просто розважальна комедія, а історія ближча до французьких фільмів - з гострим соціальним гумором, актуальними темами і акцентом на потужній акторській грі", - додав він.

"Збори ОСББ", зазначив Олесов, це дзеркало нашого суспільства. Ми побачимо сміх крізь сльози, конфлікти і пошук компромісу, де кожен з нас має зрозуміти, що не можна залишатися осторонь, коли йдеться про спільну відповідальність.

Ольга Сумська у фільмі "Збори ОСББ" (фото: прес-служба)

У трейлері комедії вже можна побачити головних героїв. Ольга Сумська зіграла впевнену у собі директорку дитсадочка, Женя Янович отримав роль зарозумілого бізнесмена, його дівчину грала Ангеліна Самчик.

Також у фільмі ми побачимо: Михайла Кукуюка, Антоніну Хижняк, Віктора Жданова, Ніну Набоку, Марію та Олександра Рудинських. А ще у стрічці знявся блогер Міша Лебіга.

"Я з дитинства мріяв знятись у фільмі. І от, нарешті, це здійснилось. Якщо чесно, мій герой дуже схожий на мене. За сюжетом, він ITшник, геймер. Приходить на збори вперше і майже випадково, тому йому на них абсолютно все одно. Він не розуміє, що воно таке, про що там говорять, і що він там робить взагалі. Тому майже весь час сидить та грає в Counter-Strike", - розповів Лебіга.

Окрім цього, у фільмі знявся не тільки Міша, а ще й його пес Майкл. За сюжетом він став собакою героїні, яку зіграла Хижняк.

Антоніна Хижняк (фото: прес-служба)

"За сценарієм, моя Юля дуже хвилюється про свого собаку, носить його на руках, бо у нього хворі суглоби. Оскільки виносити такого пса на руках дійсно важко, то моя героїня наполягає на генераторі, щоб працював ліфт", - розповіла зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".

Пес Лебіги (фото: прес-служба)

"Коли ми почали обговорювати ці сцени, я зрозуміла, що творці фільму були налаштовані дати мені маленького собачку. Я заперечила. Написано ж в сценарії, що Юлі важко носити пса, значить і мені має бути важко. Все по-чесному! Тоді до мене дослухались і знайшли великого собаку. А довго шукати не довелось, бо Міша показав свого Майкла. Коли привів його на майданчик, то взагалі був кайф. Виявилось, що вони дуже схожі.Така милота!" - додала акторка й зазначила, що пес Лебіги - її найкращий партнер на зйомках.

Прем'єра комедії "Збори ОСББ" відбудеться вже 12 грудня.

Афіша фільму "Збори ОСББ"