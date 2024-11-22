5 мини-сериалов с интересным сюжетом. Идеальный вариант на вечер
Мини-сериалы с интересным сюжетом - идеальный вариант на выходные или просто для отдыха после работы. Они позволят вам отвлечься и насладиться интересным сюжетом, и не растягивать просмотр на долгие недели.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас пять сериалов, которые можно посмотреть за вечер.
"День Шакала"
В этом сериале рассказывается об убийце. Наемник берется только за заказы, которые приносят ему большие деньги. Но однажды на его пути окажется офицер, начинающий за ним следить. И это становится началом невероятной истории.
"Патрик Мелроуз"
А в этом сериале вас ждет главный герой, росший с очень состоятельными родителями. Но юность не была счастлива. Мелроуз просто жил и прожигал собственное время, а потом узнал, что ему придется начинать все с абсолютного чистого листа.
"Ночной администратор"
Интересная драма на вечер заставит вас затаить дыхание. Бывший солдат, которого вербует разведчица, должен притворяться другим человеком. Он устраивается ночным менеджером в гостиницу, ведь только так сможет больше узнать о торговле оружием.
"Аутсайдер"
Сериал, получивший один сезон, удачно подойдет для выходных. В нем вы увидите историю о мужчине, обвиняемом в очень жестоком убийстве. Следствие путается, доказательства очень странные. И потому за дело берется частный детектив, который должен все выяснить.
"Братья по оружию"
В центре сюжета - солдаты армии США. Действо разворачивается во время второй мировой войны. И главным героям приходится выполнять сверхсложные задачи. Сюжет динамичный, насыщенный и качественный.
К слову, раньше мы уже называли пять новых детективов.
Кроме этого, недавно вышла подборка интересных сериалов от Apple.