"Збори ОСББ". Лебига и Янович снимаются в новом фильме: когда он выйдет

В Киеве начались съемки предновогодней комедии "Збори ОСББ", в котором сыграют Евгений Янович, Ольга Сумская, Александр Рудинский и другие звездные актеры. Кроме того, эта картина станет кинодебютом для Миши Лебиги.

О чем фильм "Збори ОСББ"

По сюжету фильма жители обычного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму.

Однако его мощности на всех не хватит, а вопрос "кого оставить без тепла" обостряет старые конфликты и провоцирует ссоры, перерастающие в непримиримое противостояние.

По жанру это - сатирическая комедия. И эта сатира не над кем-то, как говорит исполнитель одной из центральных ролей Александр Рудинский, а над самим собой.

"Согласитесь, иногда нам сложно брать на себя ответственность, гораздо легче найти кого-то, кто сделает что-то за нас. Особенно этот вопрос касается коллектива. В коллективе всегда легче предложить, чем выполнить. А найти общий знаменатель, когда вокруг совершенно разные люди - это еще то испытание. "Збори ОСББ" - это история именно об этом", - комментирует актер.

кадры со съемок (фото: instagram.com/osbb.film)

Кто играет в кино и когда его можно будет увидеть

Кроме вышеупомянутых Яновича, Сумской и Рудинского, который, к слову, впервые сыграет в одном фильме с женой Марией (тоже актрисой), в комедии снимаются Ангелина Самчик, Игорь Портянко, Михаил Кукуюк, Нина Набока, Виктор Жданов, Антонина Хижняк и другие.

"Мне кажется, что такого еще не было: ни по срокам реализации, ни по собранному актерскому составу, ни по степени актуальности. Это точно то, на что я бы и сам пошел в кинотеатр. Ждите! Потому что у меня, например, есть хорошая чуйка, что может получиться очень близкое нам всем кино", - лаконично и с усмешкой комментирует Женя Янович.

кадры со съемок (фото: instagram.com/osbb.film)

Режиссером ленты стал Митя Шмурак, а продюсерами Иван Мелашенко, приобщившийся к фильмам "Инфоголик" и "Бурштинові Копи", Егор Олесов ("Мавка. Лісова Пісня" и "Захар Беркут") и Павел Черепин ("Кибервойна 2022").

На больших экранах в украинских кинотеатрах фильм можно увидеть с 12 декабря 2024 года.