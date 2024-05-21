"Сбор данных школьников" для реестра призывников. В сети распространяют очередной российский фейк

В Министерстве образования и науки Украины рассказали об очередном российском фейке, распространяющемся в социальных сетях. Речь идет о якобы "сборе данных школьников" для реестра призывников, военнообязанных и резервистов .

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Минобразования рассказывает, что известно об очередном информационном вбросе врага.

Что нужно знать об очередном российском фейке

Согласно информации чиновников, сейчас в сети распространяется письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины.

В нем отмечается, будто бы МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения - во исполнение распоряжения Кабинета министров "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Это фейк. Министерство НЕ отправляло письмо с таким содержанием", - отмечают в Минобразования.

Также отмечается, что "враг регулярно проводит информационные операции в сети".

"Поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене. Будьте внимательны", - подытожили в министерстве.

В сети "гуляет" очередной российский фейк (иллюстрация: facebook.com/UAMON)

Основное о мобилизации в Украине

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Согласно документу, все призывники, военнообязанные и резервисты должны уточнить свои данные в течение 60 дней. Для этого можно явиться в ТЦК, в ЦНАП или же воспользоваться электронным кабинетом под названием "Резерв+".

Кроме того, теперь мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

В то же время президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных, Кабмин утвердил новую форму военного билета, а МИД планирует возобновить предоставление консульских услуг для военнообязанных за границей.