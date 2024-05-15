"Оберег" и е-кабинет. В чем разница и какие данные о военнобязанных хранят реестры

Украинская армия постепенно переходит на цифровизацию. Например, уже работает реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", а в ближайшее время запустят электронный кабинет.

При подготовке материала использовались интервью замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко для DOU и интервью члена комитета Верховной рады по нацбезопасности Федора Вениславского для NV.

РБК-Украина объясняет, в чем разница и какие данные о военнообязанных хранятся в реестрах.

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Что такое реестр "Оберег"

Это электронная база о призывниках, военнообязанных и резервистов. Она автоматически наполняется данными из государственных реестров и теми, которые собирают работники территориальных центров комплектования (ТЦК). Система нужна для контроля воинского учета.

"Оберег" собирает такую информацию, как ФИО человека, место проживания, дата рождения, семейное положение, образование, место работы, паспортные данные, номер ИНН, военно-учетная специальность, звание и так далее.

Доступ к работе с реестром есть у обученных операторов. Каждое свое действие они заверяют электронной подписью. Как объяснила замминистра обороны Екатерина Черногоренко, это помогает избегать коррупционных рисков и быстро выявлять аномальную активность, например, снятие с учета.

По ее словам, информацию вносит довольно узкий круг работников ТЦК с доступом к государственной тайне. Владельцем "Оберега" является Минобороны, а распорядителями - Генштаб ВСУ, СБУ и разведка.

Что такое е-кабинет военнообязанного

Это обособленный персональный веб-сервис, реализованный через мобильное приложение. Запуск электронного кабинета запланирован на 18 мая. И нужен он в первую очередь для уточнения учетных данных.

Как рассказал член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, сначала е-кабинет запустят в тестовом режиме. Который продлится в течение 30 дней. Работа в полноценном режиме будет с июня, но уже с 18 мая украинцы смогут уточнять данные дистанционно.

Отметим, с этой даты в течение 60 дней мужчины в возрасте 18-60 лет, согласно новому закону о мобилизации обязаны уточнить данные. И сделать это через приложение удобнее, нежели часами простаивать в очередях в ТЦК.

Е-кабинет будет доступен на смартфонах под управлением операционных систем iOS и Android. Соответственно, скачать его можно из App Store и Google Play.

Затем нужно авторизоваться с помощью BankID и заполнить такие поля, как номер телефона, электронная почта и адрес проживания. Именно эта информация в первую очередь необходима для уточнения данных до 16 июля.

Регистрация в кабинете добровольная. Рассылать повестки через него не будут. Но если военкомату потребуются другие данные или направить военнообязанного на военно-врачебную комиссию, его вызовут повесткой. Также в е-кабинет могут прислать уведомление о дате и времени прохождения ВЛК.

Электронный кабинет доступен также украинцам за границей. Таким образом, они тоже смогут уточнить данные. Требование об обновлении учетной информации прописана в законе о мобилизации. В противном случае будут ограничивать в предоставлении консульских услуг.

Какие данные в реестрах и как взаимодействуют "Оберег" и е-кабинет

"Оберег" расширяет обмен данными с рядом государственных реестров. На данный момент туда подтягивается информация из реестров:

Государственной налоговой службы

Государственной регистрации актов гражданского состояния

Государственной судебной администрации

Государственной пограничной службы

Министерства образования и науки

Государственной миграционной службы

В процессе подключения к "Оберегу" находится реестр Пенсионного фонда, который будет передавать данные об опыте работы человека, в какой отрасли и чем он занимался. Также идет работа по налаживанию взаимодействия с Минцифры, чтобы запустить электронные учетные документы.

Соответственно, в е-кабинете военнообязанный сможет увидеть следующие данные из "Оберега":

ФИО

вид воинского учета/дата исключения

категория учета

дата рождения

отсрочка/бронирование/дата окончания

постановление военно-врачебной комиссии (и дата)

звание

военно-учетная специальность

индивидуальный налоговый номер

номер в системе "Оберег"

ТЦК, в котором человек стоит на учете

розыск или отсутствие в розыске

Если есть некорректные данные, можно будет обратиться в службу поддержки для их актуализации. На начальном этапе - изменить номер телефона, электронную почту и адрес проживания. Со временем остальные данные будут корректироваться и через е-кабинет.

Насколько заполнен "Оберег" и какие еще у него функции

Реестр содержит оцифрованную информацию о военнообязанных во всех 24 регионах Украины и Киеве. По состоянию на май, по словам Екатерины Черногоренко, сделано более 40 миллионов запросов на получение или верификацию данных.

Работает это следующим образом. Если при оцифровке личного дела видно, что человек обновлял данные 10 лет назад, то прежде чем вызвать его по повестке, подаются запросы в другие реестры, чтобы получить актуальные данные.

"Оберег" не только получает информацию, но и передает. Например, сейчас это работает на границе, когда пограничники уточняют данные человека, который выезжает из страны. В дальнейшем такое взаимодействие будет с полицией и миграционной службой.

Отметим, в "Обереге" есть отдельное поле о статусе повестки. А именно когда она была вручена и какой статус (явился человек или нет). Вручение повестки остается прежним - лично в руки и под подпись. При проверке документов представители ТЦК и полиции также смогут использовать планшеты с доступом к "Оберегу", чтобы сверить учетные данные.

В дальнейшем планируется обмен данными с реестром Минздрава, чтобы сделать процесс прохождения военно-врачебной комиссии цифровым. Работа еще ведется и все детали будут позже, добавила Черногоренко.

Как только будет налажено взаимодействие со всеми реестрами, "Оберег" сможет получать всю необходимую информацию автоматически. Ожидается, что ТЦК будут контактировать с военнообязанными только в отдельных случаях. Однако некоторые данные все равно придется сверять лично и для этого военкоматы будут вызывать призывников, военнообязанных и резервистов.

"Оберег" должен повысить качество мобилизации и сделать ее более справедливой. В том числе снизить количество ошибок, когда действующие военные, родственники погибших или снятые учета вызываются повесткой в ТЦК. Реестром уже пользуются также в рекрутинговых центрах. Если воинская часть посылает запрос на специалиста определенного профиля, повышается вероятность, что она может получить человека с необходимой квалификацией и опытом.