В приложении "Резерв+" будет QR-код со статусом военнообязанного, - Минобороны

Фото: в приложении "Резерв+" будет QR-код со статусом военнообязанного (Getty Images)

В Украине появилось мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+". В нем будет QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Telegram.

Как отмечают в Минобороны, мобильное приложение "Резерв+" позволит оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег". Военнообязанные после обновления данных в приложении смогут увидеть информацию о себе из реестра "Оберег". Кроме того, в приложении будет специальный QR-код со статусом военнообязанного. Его смогут отсканировать соответствующие органы. "С 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте", - говорится в сообщении.