"Совпадений не бывает". Звездный артист высказался о блогерах, желающих "договариваться с Россией"

Некоторые украинские блогеры, продвигающие нарратив о том, что "нам нужно договариваться с Россией", откровенно работают на пропаганду РФ. И часто подобные волны в социальных сетях являются скоординированными акциями.

В частности, артист привел в пример публикации популярных блогеров, которые после 8 июля, когда кафиры ударили ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве, начали писать, что Украина "должна пойти на уступки РФ" , чтобы остановить кровопролитие.

Среди них, к слову, Юлия Верба, Мила Бараева и Александр Волошин (последний в своих видео назвал войну "игрой" и позже был внесен в базу Миротворец за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и в информационно-психологической спецоперации РФ).

"Это скоординированная акция. Бьюти-блогеры, которые о "ноготочках" рассказывают, начали выставлять тезисы о Панамской войне (очевидно, речь идет о посте скандальной блогерши Влады Роговенко, которая распространила кремлевские тезисы о том, что Украине грозит парагвайский сценарий - Ред.) Они же не репостят никаких сборов, чтобы не перепугать своих подписчиков. "1+1" называло свою аудиторию Антониной, а у этих - какая-то условная Клава. Они никак не реагировали на войну, а тут вдруг началась хором медиа-компания. Совпадений на таком уровне не бывает", - говорит артист.

По его убеждению, "какой-то умный политтехнолог сделал это, а мозгов не хватило, что по этой Панаме все вычислят".

Фоззи (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"У этих блогеров на лице написано, что они не знают, где Панама и чем она цена для международной торговли.

При этом Фоззи уверен, что "закенселить" таких персон нам не удастся.

"Клава скорее поверит в то, что Зеленский продает холодный воздух. Таких не кенселить, потому что их аудитория без критического мышления, поэтому у этих блогеров появляются миллионы. Мы думали, что интернет сделает миллиарды людей умными. Нет, интернет показал, что дебилов миллиарды", - сказал он.

По мнению артиста, СБУ должна следить за транзакциями в крипте у таких блогеров, и "если они совсем глупые, тогда их поймают".

"Тогда надо вызвать их на собеседование и с фонариком в лицо спросить, будет ли еще брать "денги за ху*ню"? Они же не хотят, чтобы им повыкручивали ноги и повыдергивали все нах*р. Надо так разговаривать, чтобы эта "ноготочница" больше не брала деньги от россиян. Это не силовой вариант, это ментальный", - резюмировал он.