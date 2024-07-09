Фагот из "ТНМК" рассказал о своем еще одном ребенке, который живет в России
Олег Михайлюта, более известный, как Фагот из группы "ТНМК" неожиданно поделился, что в первом браке имел еще одного ребенка. В настоящее время девочка проживает на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта Славе Демину.
Олег рассказывает, что на тот момент, его первый брак уже был на грани развода. Несмотря на это, бывшая жена попросила его о помощи, узнав, что беременна от другого. Женщина попросила Михайлюту взять на себя роль отца ребенка.
"Она сказала: "Я ничего не хочу иметь с этим человеком, но так случилось, что я от него беременна. Можно моим родителям сказать, что это не от какого-нибудь залетного "черта", а что ты - отец этого ребенка? Но мы с тобой настолько рассорились, что все же мы расходимся", - рассказал музыкант.
Олег Михайлюта (фото: instagram.com/fahot)
Также Фагот добавляет, что примерно год девочка была записана на него и звали ее - Михайлюта София Олеговна. Мужчина отмечает, что возможно, это было неправильное решение, однако он называет это "реверансом при расставании".
Певец рассказал, что впоследствии женщина нашла нового избранника и Олег отказался от ребенка.
Михайлюта подчеркивает, что несмотря на их отношения с бывшей, он нежно относился к ребенку. Из-за этого мать музыканта предполагала, что пара может снова сойтись, однако Олег четко ответил, что он бы этого не хотел.
"Я после какого-то момента осознал, что действительно пословица: "чужих детей не бывает" - она где-то работает. Потому что, если ты нормальный человек, чей бы это ребенок ни был, ты все равно к нему относишься по-отцовски", - объяснил Фагот.
После удочерения девочки певец не виделся с Софией.
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