Фагот из "ТНМК" рассказал о своем еще одном ребенке, который живет в России

Олег Михайлюта, более известный, как Фагот из группы "ТНМК" неожиданно поделился, что в первом браке имел еще одного ребенка. В настоящее время девочка проживает на территории РФ.

Олег рассказывает, что на тот момент, его первый брак уже был на грани развода. Несмотря на это, бывшая жена попросила его о помощи, узнав, что беременна от другого. Женщина попросила Михайлюту взять на себя роль отца ребенка.

"Она сказала: "Я ничего не хочу иметь с этим человеком, но так случилось, что я от него беременна. Можно моим родителям сказать, что это не от какого-нибудь залетного "черта", а что ты - отец этого ребенка? Но мы с тобой настолько рассорились, что все же мы расходимся", - рассказал музыкант.

Олег Михайлюта (фото: instagram.com/fahot)

Также Фагот добавляет, что примерно год девочка была записана на него и звали ее - Михайлюта София Олеговна. Мужчина отмечает, что возможно, это было неправильное решение, однако он называет это "реверансом при расставании".

Певец рассказал, что впоследствии женщина нашла нового избранника и Олег отказался от ребенка.

Михайлюта подчеркивает, что несмотря на их отношения с бывшей, он нежно относился к ребенку. Из-за этого мать музыканта предполагала, что пара может снова сойтись, однако Олег четко ответил, что он бы этого не хотел.

"Я после какого-то момента осознал, что действительно пословица: "чужих детей не бывает" - она где-то работает. Потому что, если ты нормальный человек, чей бы это ребенок ни был, ты все равно к нему относишься по-отцовски", - объяснил Фагот.

После удочерения девочки певец не виделся с Софией.