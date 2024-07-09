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Лидер группы "ТНМК" сознался, готов ли завести детей с Навроцкой

Вторник 09 июля 2024 19:00
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Лидер группы "ТНМК" сознался, готов ли завести детей с Навроцкой Олег Михайлюта и Ольга Навроцкая (фото:instagram.com/navrolya_)
Автор: Катерина Зелинская

Известный исполнитель, лидер группы "ТНМК", Олег Михайлюта, рассказал о подробностях отношений со своей любимой Олей Навроцкой и поделился, почему у пары до сих пор нет детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта Славе Демину.

В видео Олег отмечает, что за годы их отношений у пары были периоды, когда они расходились и жили отдельно. Несмотря на это, сейчас в их отношениях все отлично.

Ранее Михайлюта признавался, что он хотел бы еще детей. Вместе с Ольгой они пытались завести их, однако у пары не получилось из-за проблем со здоровьем. Сегодня же певец говорит, что говорить об этом было "не по-джентельменски".

Олег не придерживается своего тогдашнего поведения и ему не нравится то, что в прошлом он задел эту тему.

Лидер группы &quot;ТНМК&quot; сознался, готов ли завести детей с Навроцкой

Олег Михайлюта и Оля Навроцкая (фото:instagram.com/fahot)

Фагот отвечает, что они с избранницей не думали об усыновлении ребенка. Музыкант в шутку добавляет, что ему есть о ком заботиться, называя Ольгу "большим ребенком".

"Я сейчас не готов. Ну, потому что у меня есть дети. Нет, у нас прекрасные отношения, просто Оля сама по себе, мне кажется, подсознательно, она прекрасный большой и очень талантливый ребенок", - объясняет Михайлюта.

Что известно об отношениях Олега и Ольги

Пара познакомилась на дне рождения Маши Ефросининой. Сейчас они вместе уже более 12 лет. Несмотря на это, Олег и Оля не спешат узаконить свои отношения.

Известно, что у Фагота есть ребенок от первого брака, мальчик Никита. Навроцкая, в свою очередь, 10 лет была замужем за коммерческим директором украинских радиостанций Андреем Навроцким.

Интересно, что раньше Ольга отмечала, что она childfree и не собирается заводить детей.

Ранее мы рассказывали, что Вера Брежнева на русском языке отреагировала на жуткое преступление оккупантов.

А еще писали о том, что сестра Ефросининой, проживая в России, цинично отреагировала на массированный ракетный удар по Украине.

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