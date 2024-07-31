Без лишних свидетелей: 5 украинских звезд, которые сыграли свадьбу тайно

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Путешественник и спортивная журналистка долго скрывали свои отношения от широкой публики, и даже зарегистрировали брак в 2019 году в киевском ЗАГСе в тайне от всех.

Как им удалось сохранить это в секрете от многочисленных поклонников, остается загадкой.

Когда пара решила провести венчание, Дмитрий выбрал храм в Иерусалиме. Чтобы избежать случайных встреч, они даже приобрели билеты на самолет в разных местах салона. На церемонии присутствовали лишь 11 приглашенных, после чего молодожены отправились в медовый месяц на Мальдивы.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сергей Притула и Екатерина Сопельняк

Чтобы о свадьбе никто не узнал, шоумен организовал ее в 2015 году не в Киеве, а во Львове, пригласив только самых близких друзей. Церемонию провели в отдельном отеле, где не было других гостей, и празднование прошло у бассейна под музыку группы "Бумбокс".

На мероприятии присутствовало немало знаменитостей, включая коллег с Нового канала и шоу "Варьяты". Гостям было строго запрещено показывать невесту, поэтому сеть наполнилась фотографиями с хэштегом #явраю, на которых были изображены красиво одетые звезды, но никто не знал, чья именно свадьба происходит.

Сергей Притула с семьей (фото: instagram.com/siriy_ru)

Ольга Фреймут и Владимир Локотко

Новость о том, что "ревизорка" Ольга Фреймут замужем, шокировала поклонников. Она никогда не рассказывала телезрителям, что у нее есть муж.

На самом деле звезда вышла замуж за генерального директора Нового канала Владимира Локотко в 2017 году. Свадьба была скромной, поскольку у пары уже был сын, а невеста была беременна девочкой. Молодожены просто зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, и на этом все.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia​​)

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко

В апреле этого года певец и военнослужащий Виталий Козловский впервые признался, что тайно женился и стал отцом. С его избранницей, пиар-менеджером Юлией Бакуменко, они в отношениях уже давно, но не планировали жениться. Все изменилось, когда девушка забеременела.

Исполнитель говорит, что у них даже нет ни одного фото из ЗАГСа. Пара просто зашла, расписалась, а после этого отпраздновала событие в кругу самых близких.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music​​)

KOLA

31-летняя украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как певица Kola, тайно вышла замуж за иностранца.

Праздничная церемония прошла в Праге, в семейном кругу. Пара не захотела громкой свадьбы, поскольку в обеих странах продолжается война.

KOLA с мужем (фото: youtube.com/@mashaefrosynina​​ ​​)