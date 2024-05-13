5 украинских звезд, которые вышли замуж за иностранцев

Некоторые украинские звездные красавицы не смогли найти подходящего партнера в Украине, поэтому решили расширить свои возможности в выборе пары за пределами родины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из украинских знаменитостей вышел замуж за иностранца.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Телеведущая Иванна Онофрийчук встретила своего будущего мужа в 2018 году в спортзале в Испании, куда оба приехали отдыхать.

Тогда бизнесмен казахского происхождения Алмаз еще не был официально разведен, но это не помешало влюбленным поддерживать общение в течение всего года.

Их отношения развивались постепенно, и в 2020-м возлюбленный сделал Иванне предложение. В феврале 2021 года пара устроила роскошную свадьбу на Мальдивах, а недавно 37-летняя знаменитость сообщила, что ждет первенца.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Первый брак певицы Екатерины Бужинской оказался неудачным, но вторая попытка принесла ей счастье.

Сейчас исполнительница замужем за Димитаром Стойчевым, бизнесменом из Болгарии. Они поженились в 2014 году.

Познакомились они через общих знакомых, на празднике, куда будущего второго мужа артистки пригласил друг Кати.

После этого их роман стремительно развивался: 14 февраля Стойчев сделал предложение, а 23 апреля они уже венчались.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей, Катю и Диму, в атмосфере любви и гармонии.

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев с детьми (фото: instagram.com/buzhynska)

Ирэна Карпа и Людовик Требюше

Писательница Ирэна Карпа влюбилась во француза Людовика Требюше, который стал ее третьим мужем.

Людовик является инженером, работающим в области цифрового обеспечения культурных и медийных структур, а также дипломатом и потомком писателя Виктора Гюго.

Они встретились на обеде с общими друзьями через 13 дней после прибытия Ирэны во Францию по дипломатической миссии.

Это уже не первый брак Карпы с иностранцем. До Требюше она дважды выходила замуж: первым мужем был украинский журналист, а вторым - американский финансист, от которого у нее есть две дочери.

Ирэна Карпа и Людовик Требюше (фото: instagram.com/qarpa​​)

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса в июле 2021 года. Свадебная церемония состоялась в Швейцарии.

Через год у супругов у супругов родилась дочь, которой решили дать имя Скай.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочкой (фото: instagram.com/elisvitolina)

KOLA

Певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, вышла замуж в 2023 году. Избранником 31-летней артистки стал мужчина по имени Вячеслав, он родом из Днепра.

Однако в детстве вместе с родителями эмигрировал в Израиль, где они с исполнительницей и познакомились.

Как рассказала певица, их судьбоносная встреча произошла во время одного из благотворительных мероприятий, где Настя выступала, а Вячеслав был одним из организаторов.

Мужчина старше звезды на 13 лет и имеет детей от предыдущих отношений.

KOLA с мужем (фото: скриншот с видео)