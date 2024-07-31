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Без зайвих свідків: 5 українських зірок, які зіграли весілля таємно

Українські зірки, які таємно зіграли весілля (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Деякі зірки перетворюють свої весілля на справжнє шоу, активно висвітлюючи їх у соцмережах. Однак існують і такі пари, які вважають за краще тримати свої церемонії в таємниці від журналістів.

Про кого йде мова - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Мандрівник і спортивна журналістка довго приховували свої стосунки від широкого загалу, і навіть зареєстрували шлюб у 2019 році в київському РАЦСі в таємниці від усіх.

Як їм вдалося зберегти це у секреті від своїх численних шанувальників, залишається загадкою.

Коли пара вирішила провести вінчання, Дмитро обрав храм в Єрусалимі. Щоб уникнути випадкових зустрічей, вони навіть придбали квитки на літак у різних місцях салону. На церемонії були присутні лише 11 запрошених, після чого молодята вирушили в медовий місяць на Мальдіви.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сергій Притула та Катерина Сопельняк

Щоб про весілля ніхто не дізнався, шоумен організував його у 2015 році не у Києві, а у Львові, запросивши тільки найближчих друзів. Церемонію провели в окремому готелі, де не було інших гостей, і святкування пройшло біля басейну під музику гурту "Бумбокс".

На заході були присутні чимало знаменитостей, включно з колегами з Нового каналу і шоу "Вар'яти". Гостям було суворо заборонено показувати наречену, тому мережа наповнилася фотографіями з хештегом #явраю, на яких було зображено гарно вдягнутих зірок, але ніхто не знав, чиє саме весілля відбувається.

Сергій Притула з родиною (фото: instagram.com/siriy_ua)

Ольга Фреймут та Володимир Локотко

Новина про те, що "ревізорка" Ольга Фреймут заміжня, шокувала шанувальників. Вона ніколи не розповідала телеглядачам, що у неї є чоловік.

Насправді, зірка вийшла заміж за генерального директора Нового каналу Володимира Локотка у 2017 році. Весілля було скромним, оскільки у пари вже був син, а наречена була вагітна дівчинкою. Молодята просто зареєстрували свій шлюб у РАГСі, і на цьому все.

Ольга Фреймут та Володимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia​​​​​​​)

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко

У квітні цього року співак і військовослужбовець Віталій Козловський вперше зізнався, що таємно одружився і став батьком. З його обраницею, піар-менеджеркою Юлією Бакуменко, вони у стосунках вже давно, але не планували одружуватися. Все змінилося, коли дівчина завагітніла.

Виконавець каже, що у них навіть немає жодного фото з РАЦСу. Пара просто зайшла, розписалася, а після цього відсвяткувала подію у колі найближчих.

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music​​​​​​​)

KOLA

31-річна українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як співачка Kola, таємно вийшла заміж за іноземця.

Святкова церемонія відбулася у Празі, у сімейному колі. Пара не захотіла гучного весілля, оскільки в країнах обох триває війна.

KOLA з чоловіком (фото: youtube.com/@mashaefrosynina​​​​​​​)

Раніше ми писали про 5 українських зірок, які приховують своїх коханих.

Також писали про наших знаменитосетей, які вийшли заміж за іноземців.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube-проєкт "Екзамен", Раміни Есхакзай, ЖВЛ.

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