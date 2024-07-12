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5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных

Пятница 12 июля 2024 09:00
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5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных Наталья Могилевская и Алина Гросу (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярность может быть не такой радужной, как кажется. В личную жизнь звезд часто вмешиваются поклонники, папарацци и коллеги. Поэтому многие артисты предпочитают не показываться на публике с любимыми, чтобы оградить их от лишнего внимания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских селебрити, которые берегут своих вторых половинок от посторонних глаз.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу недавно во второй раз вышла замуж. Фото со своим загадочным избранником артистка публикует часто, однако его лица на них не видно.

Фолловеры звезды предполагают, что исполнительница воссоединилась с российским актером Романом Полянским, с которым они встречались до начала большой войны, а во время нее вроде бы разошлись.

Эти слухи знаменитость не подтверждает, но и не опровергает.

5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Наталья Могилевская

48-летняя певица, которая в начале 2024 года сообщила о том, что удочерила двоих детей, долгое время оставалась одинокой.

За ее плечами два брака - с бизнесменами Дмитрием Чалым и Егором Долининым. Оба союза завершились разводами.

После этого она полностью посвятила себя творчеству и работе, отдав им все свое время.

Однако во время полномасштабного вторжения Могилевская наконец нашла свое счастье.

5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных

Наталья Могилевская с любимым (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В одном из интервью она призналась, что больше не одинока. Ее избранника зовут Валентин. Знакомы они более 20 лет.

В прошлом их отношения были невозможны, и решение оставаться одинокой было осознанным выбором Могилевской.

Пока исполнительница не показывает свою вторую половинку публике.

Надежда Матвеева

В июне 2022 года 55-летняя телеведущая Надежда Матвеева откровенно рассказала, что состоит в отношениях с мужчиной, который на 20 лет моложе ее.

Они познакомились еще до начала полномасштабной войны через общих друзей.

Возлюбленный звезды абсолютно ничего не знал о работе Матвеевой на телевидении и не пользуется соцсетями.

Пока Надежда скрывает избранника от лишних глаз.

5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных

Надежда Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya​​​)

Даша Астафьева

В период полномасштабной войны 38-летняя певица и телеведущая Даша Астафьева также нашла свою любовь. В течение пяти лет она встречалась с бизнесменом Артемом Кимом, однако в 2021 году они разошлись.

Год спустя Даша объявила, что в ее жизни появился новый мужчина, но пока не раскрыла его личность публично.

В одном из своих интервью она отметила, что в новых отношениях наконец-то может почувствовать себя женщиной, о которой заботятся и которую обеспечивают.

По ее словам, она сильнее уделяет внимание бытовым аспектам и уходу за собой. Однако близкие ее избранника не сразу приняли певицу, ведь их беспокоила профессия знаменитости. Поэтому артистка более чем когда-либо фокусируется на своих отношениях.

5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Мишель Андраде

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде также предпочитает не рассказывать о своем личном.

Со своим избранником она знакома уже много лет, однако изначально никакого романтического контекста в их общении не было.

Несмотря на то, что Мишель хранит в тайне личность своего возлюбленного, известно, что они занимаются разными видами деятельности, однако у них много общих хобби, включая страсть к спорту.

5 украинских звезд, которые скрывают своих возлюбленных

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish​​)

Недавно мы писали о 5 украинских звездах, переживших смерть любимых

Также мы писали о наших знаменитостях, ставших многодетными родителями во время войны.

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