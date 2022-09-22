Осталось чуть-чуть подождать: синоптики обновили прогнозы и назвали дату потепления

Погода в Украине в большинстве областей холодная и периодически дождливая. Немного теплее только на востоке и в южных областях. Многие в нашей стране ждут прихода бабьего лета и судя по прогнозам, тепло вернется в Украину немного раньше, чем планировалось.

Когда в Украине потеплеет и начнется бабье лето - читайте в материале ниже.

Народный синоптик Стас Щедрин рассказал в комментарии для ТСН, что потепление в большинство областей Украины придет в последние дни сентября. До этого большая часть страны будет находиться в зоне холодного воздуха и дождей.

"До конца третьей декады сентября в большинстве областей Украины существенных изменений погоды не ожидается. В западных, северных и центральных областях до 28-29 сентября будет преобладать относительно прохладная и дождливая погода. Только на востоке и юге страны осадков будет немного", - прогнозирует синоптик.

Дневная температура в ближайшую неделю будет колебаться от +12 до +19 градусов. Ночью ожидается от +5 до +12 градусов, а в Карпатах от -5 до +2 градусов. На востоке будет на несколько градусов теплее.

"Но есть и хорошие новости. В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков станет намного меньше", - рассказал Щедрин.

Когда и где начнется потепление

Кстати, этот прогноз народного синоптика подтверждают и погодные информеры. По данным Gismeteo, повышение температуры во многих областях стоит ожидать уже в конце этой недели - начале следующей.

На востоке дожди пока не отступают, но уже 26 сентября температура воздуха днем поднимется до +21 градуса. А солнечная и теплая погода ожидается после 29 сентября.

На юге с 25 сентября температура воздуха поднимется выше 20 градусов тепла, но ожидаются периодические дожди. По-настоящему тепло и солнечно будет уже 30 сентября.

В северной части дождей будет больше, возможны даже ливни. Но уже с 26 сентября температура воздуха ощутимо пойдет вверх, а с 30 сентября воздух прогреется до +20 градусов.

Теплеть начнет и на западе Украины - там синоптики обещают повышение температуры до +18 градусов уже в начале следующей неделе. Возможны сильные дожди и грозы, но почти целую неделю будет тепло - от +18 до +23 градусов, с 27 сентября до 2 октября.

В Киеве после резкого похолодания придет потепление уже в это воскресенье - воздух прогреется до +16 +17 градусов. А выше +20 градусов стоит ожидать 29 сентября. Начало следующей недели будет дождливым, но теплым.