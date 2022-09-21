Готовимся к Воздвижению 2022: когда отмечать и что нужно сделать до праздника

Воздвижение Креста Господня является великим христианским праздником, который относится к двунадесятым - важнейшим после Пасхи. Отметим этот праздник мы 27 сентября , а другое его название - Крестовоздвижение.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции - дальше в нашем материале Styler.

Значение праздника

Православные верующие отмечают этот день, ссылаясь на события, произошедшие в 326 году.

Именно тогда царица Елена, отправившаяся на поиски христианских святынь, нашла Крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть пещеру, где он был похоронен, а затем воскрес.

Традиции Воздвижения

В церквях на Воздвижении проводятся праздничные богослужения, на которых священники поднимают крест высоко над головой, чтобы видел его каждый присутствующий.

Также вокруг домов происходили крестные ходы, чтобы уберечь свое жилье от сглаза и других несчастий.

На Воздвижении верили, что кот в доме мог привлечь удачу и отогнать болезни. Часто люди "занимали" котиков у соседей, заносили домой, угощали молоком.

Фото: Не ходите в лес на Воздвижение (pixabay)

Интересно, что на Воздвижение можно устраивать дома уборку. И это не считалось грехом и даже приветствовалось.

На стол подавали блюда без мяса, яиц и молока из-за однодневного поста в праздник. Обязательно на столе должна быть капуста - этому овощу приписывали особые целебные качества. Убедитесь, что вы достаточно запаслись этим овощом и подготовьтесь к посту.

Также верили, что тот, кто подаст подаяние на Воздвижение, вскоре приумножит свое состояние.

Что нельзя делать

Один из главных запретов - не ходить в лес 27 сентября. Наши предки считали, что могут напасть выползающие змеи, чтобы погреться перед зимней спячкой.

На Воздвижении любые начинания важных дел обречены на провал.

В праздничный день ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться.

Рекомендуется также соблюдать пост, отказавшись от еды животного происхождения.