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Інтерв'ю Заворотнюк: з'явилася сенсаційна заява

STYLERЖиття    02.10.2019 - 15:00
Інтерв'ю Заворотнюк: з'явилася сенсаційна заява
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк не буде спілкуватися з журналістами

Анастасія Заворотнюк не буде давати інтерв'ю російським ЗМІ найближчим часом. Про це повідомив концертний директор зірки серіалу "Моя прекрасна няня", яка лікується від раку головного мозку в Москві, Стас Христов.

Таким чином, представник Заворотнюк спростував швидку появу актриси на телешоу. Хоча напередодні росЗМІ писали про те, що Анастасія готова до спілкування з журналістами. При цьому видання посилалися на слова саме Христова.

Так, спочатку директор кінозірки нібито говорив, що Заворотнюк обов'язково дасть інтерв'ю пресі і спростує всі домисли про свою хворобу до початку жовтня.

Пізніше Христов нібито заявив, що поява Заворотнюк на ТБ буде попередньо анонсована.

"Я поки не знаю. У мене точної дати немає. У мене є домовленість з каналом про інтерв'ю", - сказав Стас.

Інтерв'ю Заворотнюк: з'явилася сенсаційна заява

Анастасія Заворотнюк досі у лікарні (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

А вже 2 жовтня у коментарі РБК директор Анастасії Заворотнюк заявив, що ніякої прес-конференції актриси не буде. При цьому чоловік назвав інформацію про швидку появу зірки на публіці - застарілою.

"Я місяць тому давав цю інформацію, це стара інформація", - заявив він.

Також Христов зізнався, що йому заборонили давати коментарі і наказали не обговорювати здоров'я Заворотнюк.

Інтерв'ю Заворотнюк: з'явилася сенсаційна заява

Анастасія Заворотнюк хвора на рак (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Тим часом, партнер Анастасії Заворотнюк по серіалу "Моя прекрасна няня" і близький друг актриси Борис Смолкін повідав, що сім'ї 48-річної телезірки вже набридли представники ЗМІ.

"Журналісти їх змучили. Це я вам точно кажу. Тому що вони примудрилися навіть мене замучати", - сказав актор і додав, що навіть, якщо родичі Анастасії пояснять ситуацію, то "їм простіше не стане".

Інтерв'ю Заворотнюк: з'явилася сенсаційна заява

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

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