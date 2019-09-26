Заворотнюк не була у комі: фатальна заява астролога

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк не була у комі, впевнена астролог Валентина Віттрок-Бак

Анастасія Заворотнюк лікується від раку головного мозку вже кілька тижнів. Але в комі зірка серіалу "Моя прекрасна няня" не була. У цьому впевнена американський астролог, спеціаліст по Фен Шуй і психоаналітик Валентина Віттрок-Бак.

За словами фахівця, велика частина того, що пишуть в ЗМІ про здоров'я Заворотнюк, є брехнею.

"В комі актриса не була - в її гороскопі нічого про це не говорить", - з упевненістю говорить Віттрок-Бак у своєму прогнозі.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

При цьому астролог зазначає, що в гороскопі Заворотнюк присутня "вказівка на ранню смерть".

"Там присутні класичні дані, які говорять про те, що її вік може бути коротким: напружений аспект Сонця до Місяця", - додала вона.

Астролог підтверджує і думки інших фахівців з різних сфер про те, що рак мозку у Анастасії Заворотнюк міг виникнути після процедури ЕКО у жовтні 2018-го і народження дочки Міли. Але проблеми зі здоров'ям у кінозірки почалися значно раніше - 3-4 роки тому. Тоді, каже астролог, по дому роботи актриси проходили "планета смерті" Плутон і Сатурн.

"Тепер же вся ця нечисть перейшла в її восьмий дім - дім смерті, таке положення розшифровки не потребує", - сказала фахівець.

Але разом з тим, підмітила Віттрок-Бак, Плутон несе людині не тільки смерть, але і відродження. Тому якщо у Анастасії Заворотнюк є хоча б маленький шанс на одужання, то вона ним обов'язково скористається.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

У той же час про чутки про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк висловилися у церкві. Так, протоієрей Андрій Ткачов засудив колег актриси і ЗМІ, які наживаються на трагедії в її родині і розпускають чутки.

Священик каже, що те, що діється в російській пресі і на ТБ - це знущання, бездушність і безсовісність.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)