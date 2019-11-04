Чоловік Заворотнюк потрапив у скандал: сумно дивитися

Чоловік Анастасії Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чоловіка Анастасії Заворотнюк розкритикували за непрофесіоналізм

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов став об'єктом уваги інтернет-користувачів після свого, на думку багатьох, вкрай провального виступу в шоу дружини прес-секретаря Володимира Путіна Тетяни Навки.

Зокрема, юзери назвали "непрофесійною" роботу чоловіка Заворотнюк на льоду.

Тетяна Навка і чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишев

"Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишев повернувся в шоу Тетяни Навки. Вперше за кілька місяців [після появи перших чуток про хворобу] він вийшов на лід. У коментарях у Тетяни багато хто відзначає погану форму і розтренованість Петра. Також, схоже, по ходу шоу сталася якась накладка з декораціями, ліжко вивезли не вчасно, і Тетяна в нього влетіла. Як вона сама пише шанувальникам: "Слава богу, жива залишилася", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Тільки нікому", де продемонстроване листування глядачів в Instagram.

Скріншот коментарів

Так, одна з глядачок написала: "Ситуації Петра, зрозуміло, всі співчувають... Але така розтренованість просто не професійна".

"Була на шоу, сумно дивитися на великих спортсменів, які без кінця б'ються об лід", - зазначила ще одна підписниця.

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Але більшість людей, звичайно ж, розуміють, що фігурист сьогодні знаходиться в пригніченому стані. Тому на його дрібні огріхи не звертали уваги.

Як кажуть очевидці, після свого виступу Петро з вдячністю приймав оплески співчуваючих йому глядачів і "посміхався крізь сльози".