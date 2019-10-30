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Заворотнюк пройшла нове обстеження: зірка йде на поправку

STYLERЖиття    30.10.2019 - 17:04
Заворотнюк пройшла нове обстеження: зірка йде на поправку
Анастасії Заворотнюк провели нове обстеження (Колаж РБК-Уккраина)

Анастасії Заворотнюк провели нові тести

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, яка проходить реабілітацію в одній з приватних клінік під Москвою, має шанси на одужання. Про це свідчать дані нового обстеження, яке провели артистці днями.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні Анастасії Заворотнюк, після двох операцій на головному мозку актрисі зробили спеціальні медичні тести, які показали, що вона має чималий запас життєвих сил.

Заворотнюк пройшла нове обстеження: зірка йде на поправку

Анастасія Заворотнюк

Зокрема, Анастасії Заворотнюк провели генетичний ДНК-тест, тест за відбитками пальців – за методикою Тамари Абрамової, а також літос-тест, який розробила група вчених під керівництвом академіка РАН Володимира Шабаліна.

Близькі друзі артистки повідомили, що на даний момент Заворотнюк знаходиться повністю в адекватному стані і свідомості. Жодних симптомів на те, що у неї був набряк мозку – немає. Анастасія Заворотнюк розуміє, що серйозно хвора, але налаштована оптимістично і хоче перемогти важку хворобу.

"Вона не просто у свідомості, а в повному адекваті. Спілкується з близькими. Розуміє, що серйозно хвора, але налаштована вилікуватися. Ви невірно уявляєте собі операцію - що розрізали череп, як кавун, і там колупаються. Зараз сучасні методи: робиться невеликий отвір в черепі, туди вводять микроніж і лазером видаляють пухлину", - розповіли в оточенні артистки.

Заворотнюк пройшла нове обстеження: зірка йде на поправку

Анастасія Заворотнюк

Один з тестів, який провели Заворотнюк, може показати, який лікарський препарат при хіміотерапії буде ефективний, який – ні, що допоможе лікарям підібрати правильне лікування для актриси.

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