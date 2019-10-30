Заворотнюк пройшла нове обстеження: зірка йде на поправку

Анастасії Заворотнюк провели нове обстеження (Колаж РБК-Уккраина)

Анастасії Заворотнюк провели нові тести

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, яка проходить реабілітацію в одній з приватних клінік під Москвою, має шанси на одужання. Про це свідчать дані нового обстеження, яке провели артистці днями.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні Анастасії Заворотнюк, після двох операцій на головному мозку актрисі зробили спеціальні медичні тести, які показали, що вона має чималий запас життєвих сил.

Анастасія Заворотнюк

Зокрема, Анастасії Заворотнюк провели генетичний ДНК-тест, тест за відбитками пальців – за методикою Тамари Абрамової, а також літос-тест, який розробила група вчених під керівництвом академіка РАН Володимира Шабаліна.

Близькі друзі артистки повідомили, що на даний момент Заворотнюк знаходиться повністю в адекватному стані і свідомості. Жодних симптомів на те, що у неї був набряк мозку – немає. Анастасія Заворотнюк розуміє, що серйозно хвора, але налаштована оптимістично і хоче перемогти важку хворобу.

"Вона не просто у свідомості, а в повному адекваті. Спілкується з близькими. Розуміє, що серйозно хвора, але налаштована вилікуватися. Ви невірно уявляєте собі операцію - що розрізали череп, як кавун, і там колупаються. Зараз сучасні методи: робиться невеликий отвір в черепі, туди вводять микроніж і лазером видаляють пухлину", - розповіли в оточенні артистки.

Анастасія Заворотнюк

Один з тестів, який провели Заворотнюк, може показати, який лікарський препарат при хіміотерапії буде ефективний, який – ні, що допоможе лікарям підібрати правильне лікування для актриси.