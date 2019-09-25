Заворотнюк прийшла до тями і написала заповіт: усі деталі

Анастасія Заворотнюк склала заповіт (Колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк змогла дати розпорядження на випадок своєї смерті

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, яка вже кілька тижнів перебуває у важкому стані в лікарні, змогла дати розпорядження на випадок своєї смерті. Про це російським ЗМІ повідомило анонімне джерело в лікарні, де артистка проходить лікування.

Як повідомило джерело, персонал лікарні обговорював те, що в палаті Анастасії Заворотнюк оформляли заповіт.

"У заповіті завжди є фраза, що, мовляв, я, "перебуваючи в здоровому розумі і твердій пам'яті, діючи добровільно, на випадок моєї смерті, справжнім заповітом роблю таке розпорядження". А оскільки Настя, як я чув, зараз прийшла в себе і розуміє, що робить, рідні, наскільки мені відомо, і поспішили залагодити паперові формальності", - розповів він.

Анастасія Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Що отримають спадкоємці Анастасії Заворотнюк

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що у Анастасії Заворотнюк досить пристойний спадок – у артистки дві квартири в окупованій Ялті, величезна квартира в Москві і заміський будинок в три поверхи. Крім того, у неї є рахунки в банку і кілька автомобілів.

Однак, з'ясувалося, що квартир в Ялті вона позбулася, так як вирішила вкласти кошти у бізнес-проект з будівництва льодового катка. Однак затія прогоріла і Заворотнюк загрузла в боргах. Їй допоміг місцевий депутат, який лобіював будівництво ковзанки. На квартири спочатку було накладено судовий арешт, але пізніше артистка змогла їх все ж таки продати.

Анастасія Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Що говорять лікарі про стан Анастасії Заворотнюк

Знаменита артистка на даний момент знаходиться у важкому стані. Інформація про її самопочуття досить мізерна, так як персоналу лікарні заборонено спілкуватися з пресою, а рідні Заворотнюк воліють нічого не розповідати. Старша дочка актриси Анна навіть звернулася до журналістів з проханням залишити її і всю родину в спокої.

Однак відомо, що після медикаментозної коми актриса прийшла в себе і навіть змогла самостійно дихати. Провести операцію, щоб поліпшити стан Заворотнюк – вони не можуть, так як пухлина в її голові неоперабельна. Все, що медики можуть зробити зараз для актриси - це підтримувати її організм медикаментами, знижувати тиск і очікувати, що організм сам впорається.