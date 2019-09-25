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Багатство Заворотнюк: не все так райдужно, як розповідають

STYLERПерсони    25.09.2019 - 08:44
Багатство Заворотнюк: не все так райдужно, як розповідають
Анастасія Заворотнюк продала квартири в Криму через борги (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк хотіла відкрити льодовий каток в Ялті, але прогоріла

Анастасія Заворотнюк, яка лікується від раку головного мозку в одній з приватних клінік Москви (РФ) і знаходиться у дуже важкому стані, раніше була змушена продати нерухомість у Криму через великі борги після прогорання в бізнесі та залишити півострів після гучного скандалу. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" ще в 2006 році вирішила переїхати до Ялти, бо місцеве сухе повітря дуже підходило для сина від другого шлюбу Майкла, який страждав від астми. Про це передає "КП".

Актриса придбала дві вілли в селищі Відрадне загальною площею 200 квадратних метрів на узбережжі та особисто займалася дизайном нових апартаментів. Вона збиралася жити в них зі своїм новим чоловіком, фігуристом Петром Чернишовим.

Багатство Заворотнюк: не все так райдужно, як розповідають

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк також вклалася в бізнес-проект із будівництва льодового катка Ялта Ice. Однак з цього задуму нічого хорошого на практиці не вийшло, і в підсумку актриса влізла в борги. Намагаючись розрахуватися, Анастасія зібралася було продати свою кримську нерухомість, але на житло зірки суд наклав арешт.

Справа в тому, що в 2010 році на актрису був поданий позов про визнання недійсною угоди купівлі-продажу та приватизації землі колишнього санаторію (Заворотнюк разом з віллами придбала земельну ділянку, де раніше була база санаторій державного значення, а до цього - маєток графа Орлова-Давидова).

За словами колишнього співробітника ялтинської адміністрації, борги актриси взяв на себе місцевий депутат, який займався лобіюванням проекту по ковзанці.

Багатство Заворотнюк: не все так райдужно, як розповідають

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Настя не дуже добре з ним вчинила, а він, крім іншого, був її давнім знайомим і сусідом по апартаментів в "Рипарио". Зрозуміло, що повертатися в ялтинські квартири актрисі зовсім не хотілося", - заявив він.

Питанням про нерухомість та землю зайнялася ялтинська прокуратура, справа навіть могла закінчитися кримінальним виробництвом.

Врешті Заворотнюк все ж таки вдалося продати квартири під Ялтою.

Додамо, що сама Анастасія вбачала у судовому позові підступи свого колишнього цивільного чоловіка Сергія Жигунова.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня стало відомо, що Анастасія Заворотнюк впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.

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