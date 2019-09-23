Елітна нерухомість в Криму: у Заворотнюк виявили величезне багатство

Анастасія Заворотнюк (Колаж РБК-Україна)

У Заворотнюк кілька квартир, особняк і автомобілі

Анастасія Заворотнюк, яка вже кілька тижнів бореться за життя в одній з приватних лікарень Москви, виявилася власницею елітної нерухомості на загальну суму півтора мільярда рублів. Про це розповіли у програмі "Зірки зійшлися".

З'ясувалося, що у Заворотнюк є дві квартири в елітному комплексі в Криму. Квартири в Ялті актриса купила ще 10 років тому. В одній з них вона живе сама, коли відвідує окупований Крим, а у другій живуть її діти від другого шлюбу – Майкл і Ганна.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як розповіли ріелтори – квартири знаходяться в елітному будинку і після покупки артистка не економила на ремонті – у квартирах шкіряні шпалери, білосніжна меблі, мармурові стіни і дорога мозаїка. Таке житло в Ялті на даний момент коштує близько 30 мільйонів рублів (близько $500 тисяч).

У Москві у Анастасії Заворотнюк є шикарна квартира в житловому комплексі біля "Мосфільму". Квартира розміром 190 квадратних метрів оцінюється ріелторами майже в 200 мільйонів рублів. В останні роки Заворотнюк практично не жила в цій квартирі.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також у актриси є заміський особняк у селищі Крешино. Це триповерховий будинок в 900 квадратних метрів. Російські ЗМІ стверджують, що в цьому будинку Заворотнюк жила разом з мамою, чоловіком Петром Чернишовим і маленькою донькою Милою до того, як потрапила в лікарню.

Загальна вартість нерухомості Заворотнюк, за словами ріелторів, наближається до суми в півмільярда рублів (близько $1 мільйона).

Крім того, у Анастасії Заворотнюк є кілька автомобілів, вклади у різних банках на суму ще в кілька сотень мільйонів рублів.