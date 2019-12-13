Затяжні вихідні в січні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

Вихідні у січні 2020 в Україні (колаж: РБК-Україна)

Скільки вихідних і робочих днів буде в Україні у 2020 році - в матеріалі Styler

Вихідні дні в січні 2020 традиційно розпочнуться вже з 1-го числа. Українці зможуть досхочу відіспатися після новорічної ночі, але в четвер і п'ятницю, 2 і 3 листопада, потрібно буде виходити на роботу.

Всього в січні буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Варто відзначити, що цьогоріч новорічні вихідні триватимуть чотири дні поспіль - з неділі, 29 грудня по середу, 1 січня. А ось дві суботи - 21-е і 28-е число доведеться відпрацювати.

На різдвяні свята також буде додатковий вихідний. У 2020-му році Святвечір потрапляє на понеділок, тому 6 січня буде вихідним, але його потрібно буде відпрацьовувати в суботу, 11 грудня.

Таким чином, на Різдво, як і на Новий рік, в українців буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня.

Вихідні дні в січні 2020: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.

Вихідні дні в січні 2020 (фото: 24tv.ua)