ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики уточнили прогноз на Новий рік: погода сильно зіпсується

STYLERЖиття    26.11.2019 - 10:34
Синоптики уточнили прогноз на Новий рік: погода сильно зіпсується
Погода в Україні на Новий рік (колаж: РБК-Україна)

Погода на Новий рік і Різдво засмутить українців

Погода в Україні на Новий рік і Різдво не дуже сприятиме створенню атмосфери улюблених українцями свят. Якою буде погода на Новий рік 2020, розповів народний синоптик Леонід Горбань, а також ресурс синоптиків Метеопрог.

За прогнозом Горбаня, новорічні свята українці проведуть без снігу з досить помірним морозом вдень - від -3 до -4 градусів, вночі до -5 морозу. Але ось до православного Різдва синоптична ситуація погіршиться.

Синоптики уточнили прогноз на Новий рік: погода сильно зіпсується

Погода в Україні на Новий рік (колаж: РБК-Україна)

За словами народного синоптика, погода почне погіршуватися під кінець грудня. Прийдуть морози, а 28-29 грудня очікується сніг, який пролежить до свят, пишуть Факти.

На Різдво, 7 січня, вдарять досить міцні морози. У нічний час до -13, а вдень -8 градусів.

Синоптики ресурсу Метеопрог стверджують, що грудень цього року буде тепліше, ніж зазвичай. Але до кінця місяця похолодає і почнуться снігопади, як і прогнозує Леонід Горбань.

В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату Засуха і тропічні зливи: в Україні скоро зміниться клімат
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся