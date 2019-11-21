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Новий рік 2020: у Києві ввели сувору заборону на період свят

STYLERЖиття    21.11.2019 - 17:43
Новий рік 2020: у Києві ввели сувору заборону на період свят
У Києві на зимові свята 2020 ввели ряд заборон (колаж: РБК-Україна)

На час новорічних свят у Києві ввели ряд заборон

На час святкування Нового року та Різдва у Києві ввели ряд заборон. При цьому вони безпосередньо пов'язані з війною на Сході України. Обмеження необхідні для того, щоб убезпечити киян і гостей столиці, вважають у міськраді.

Так, під час новорічних та різдвяних свят у столиці накладається сувора заборона на використання різних феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів, пише УНН з посиланням на Валентина Мондрієвського, заступника голови КМДА.

Чиновник підкреслив, що заборона пов'язана з "гострою ситуацією на Сході". За словами Мондрієвського, ситуація в країні "не дає можливості святкувати на повну".

Новий рік 2020: у Києві ввели сувору заборону на період свят

В Києві на Новий рік 2020 заборонять продаж міцного алкоголю і феєрверки (колаж: РБК-Україна)

Крім табу на феєрверки буде також суворо заборонено продаж міцних алкогольних напоїв у публічних місцях.

Заступник голови КМДА нагадав, що Новий рік та Різдво - це, в першу чергу, розваги для дітей, сувеніри, різні активності, а "не привід для розпиття міцного алкоголю на вулицях".

"Це право кожного, але це не повинно відбуватися в публічних місцях", - сказав Мондрієвський.

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