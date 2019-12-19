Затяжні магнітні бурі: названі дати метеоударів у січні 2020

Магнітні бурі в січні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі триватимуть по кілька днів поспіль у два етапи

Магнітні бурі у січні 2020 року різного ступеня інтенсивності очікуються в першій і в другій декаді першого місяця року. Люди в такі періоди можуть відчуати дратівливість, пригніченість. Крім того, можливі напади сильного головного болю та загострення хронічних недуг. Коли варто чекати метеоударів, хто їм найбільше підвержений, і як вберегтися - в матеріалі Styler.

Що таке магнітна буря

Вчені, які займаються вивченням впливу сонця на магнітосферу Землі, магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля планети. Такі коливання можуть тривати від декількох годин до декількох діб.

Обурені потоки сонячного вітру досягають Землі і при взаємодії з її магнітосферою, можуть викликати збої в роботі техніки, впливають на емоційне та фізичне самопочуття людей.

Дати магнітних бур у січні 2020 року

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, в січні не буде сильних сплесків, але вони будуть тривалими - до кількох днів.

Магнітні коливання можливі 5, 9, 10 січня, а також в період з 14 по 17 яннваря. Варто відзначити, що геомагнітна обстановка мінлива, тому слід уважно стежити за прогнозами дослідників.

Хто в зоні ризику

Найбільш схильні до впливу магнітних бур метеочутливі люди, на яких буквально відображаються будь-які зміни погоди. Відчувають прихід магнітних бур гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, а також психічно нестабільні люди.

Перепади настрою, апатія, депресивний стан, головний біль та інші неприємні симптоми можуть з'являтися в період магнітних бур, причому, відчувати їх може будь-яка людина.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Медики рекомендують уникати в такі періоди фізичної активності, присвячувати час відпочинку і улюбленим заняттям.

Крім того, в небезпечні дати слід утримуватися від алкоголю, зменшити вживання кави і уникати стресових ситуацій, дотримуватися питного режиму і помірного раціону харчування. Також під час магнітної бурі варто обмежити далекі переміщення і поїздки і обов'язково тримати під рукою необхідні ліки.