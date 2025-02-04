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"Носки" на украинском - не "шкарпетки". Как правильно употреблять эти два слова

Вторник 04 февраля 2025 08:00
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"Носки" на украинском - не "шкарпетки". Как правильно употреблять эти два слова Почему слова "носки" и "шкарпетки" имеют разные значения (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В разговорной речи часто можно услышать слово "носки", хотя в украинском правильный вариант - "шкарпетки". Является ли это суржиком, обычным заимствованием, или все же допустимой формой?

Как правильно говорить - носки или шкарпетки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.ua.

Как появилось слово "шкарпетки"

Слово "шкарпетки" имеет итальянские корни, происходящие от scarpetta, что означает "чобіток". В украинском языке оно обычно используется во множественном числе.

Первые носки появились еще в Древней Греции - их изготавливали из кожи, и носили их преимущественно женщины дома. Впоследствии начали вязать носки, украшать вышивкой.

Настоящий прорыв в их производстве произошел после того, как английский магистр философии Уильям Ли, выпускник Кембриджа, создал чулочно-вязальную машину. Она значительно упростила процесс изготовления и сделала носки массовым изделием.

Можно ли называть шкарпетки "носками"?

В украинском языке слово "носок" означает переднюю часть предмета: обуви, чулок, носков или даже стопы. Поэтому "носок" и "шкарпетка" - не синонимы, а употребление первого в значении второго является следствием русификации.

Примеры употребления слова "носок":

  • Став (Оксен) танцював гопак на манір лезгинки, пружно викидаючи перед собою носки чобіт. (Г. Тютюнник)
  • Вона вже дивилася під ноги й носками туфель не збивала мерзлих грудочок. (А. Чорн)
  • З класу виходили (діти) тихенько, на носках. (Є. Кравчук)
  • Він стояв під насипом, зіп'явшись на носки, сердитий, знервований. (О. Гончар)

Кроме того, "носок" может касаться части лица, в частности носа:

  • Подивилась (жінка) й зморщила носок… (Марко Вовчок)
  • Рання пташка носок теребить, а пізня очиці жмурить. (Номис)

Как правильно употреблять слово "шкарпетки"?

Вот несколько примеров из украинской литературы:

  • Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток. (А. Кримський)
  • Пильно вдивляючись у пітьму, зводить гвинтівку арсеналець. А вдома його добра матінка плете теплу шкарпетку. Не спиться матері. (О. Довженко)
  • На його оклик вийшла молода козачка років двадцяти восьми, в білих вовняних шкарпетках на маленькій нозі. (Григорій Тютюнник)

Ранее мы писали, как на украинский можно интересно перевести слово "попкорн".

А также вспоминали, как ласково сказать на украинском "бабушка".

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