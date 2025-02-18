"Б/у" или "секонд-хенд"? Как правильно называть бывшие в употреблении товары на украинском
Корректно ли говорить "б/у" в украинском языке, а может, лучше сказать "вживані речі" или "товари з історією"? Разбираемся, какие слова наиболее точно передают значение и звучат естественно.
Как правильно называть б/у вещи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения языковеда и украинского преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube.
В рекламе магазинов, онлайн-объявлениях и повседневной речи часто можно встретить фразы "товары Б/У", "б/ушные телефоны" или "секонд-хенд". Многие используют эти слова, даже не задумываясь, являются ли они правильными с точки зрения украинского языка.
Однако языковеды предостерегают: такие выражения не только заимствованы, но и не соответствуют нормам украинского языка.
Филолог Александр Авраменко объяснил, почему стоит избегать этих слов и какие соответствия лучше использовать:
"Все эти слова не украинские. Вы их не найдете в словарях. "Б/У" - это аббревиатура, образованная от русского соединения "бывшая в употреблении" - объясняет языковед.
"Только непонятно, почему эту аббревиатуру пишут через косую черту. А вот сочетание "секонд-хенд" английское и буквально означает "вторая рука". А как же по-русски сказать о товаре, который уже использовали? Бывший в употреблении? Не дай Бог!" - продолжает Авраменко.
Зато правильными украинскими соответствиями являются "уживаний товар" или "уживані речі". По его словам, в украинском языке даже нет аббревиатуры "Б/У", поэтому ее не стоит использовать.
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