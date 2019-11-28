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Затарюйтеся з розумом: які товари не варто купувати в Чорну п'ятницю 2019

STYLERЖиття    28.11.2019 - 23:10
Затарюйтеся з розумом: які товари не варто купувати в Чорну п'ятницю 2019
Чорна п'ятниця 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Фахівці дали поради, як не витратити гроші на непотрібні речі в день знижок

Масштабний розпродаж Чорна п'ятниця відбудеться в цьому році 29 листопада у всьому світі. Любителі походів по магазинах вже в передчутті божевільних знижок на різні групи товарів, які в різдвяний сезон розпродажів можна накупити за небувало низькими цінами. Втім, експерти рекомендують не втрачати голову і затарюватися з розумом, щоб отримати максимум вигоди від щорічного свята шопоголіків.

У Чорну п'ятницю не варто купувати неякісні речі навіть за умови дуже привабливих пропозицій із великими знижками. За фактом, це будуть даремно витрачені гроші, які можна пустити на більш раціональні покупки.

Також на думку фахівців не бажано брати ультрамодні взуття та одяг, адже тренди змінюються досить швидко, і незабаром такі покупки опиняться в шафу.

Експерти не рекомендують у день знижок закуповуватися товарами, які не можна буде потім повернути. Йдеться про косметику, засоби особистої гігієни, білизну та інше в тому ж дусі.

Затарюйтеся з розумом: які товари не варто купувати в Чорну п'ятницю 2019

Чорна п'ятниця 2019 - експерти назвали товари, які не варто купувати (Фото: колаж РБК-Україна)

У Чорну п'ятницю, як правило, товари зникають з прилавків моментально, і якщо ви не встигли придбати вподобану вам річ у потрібному розмірі, то брати аналогічний примірник "на виріст" або "для пост-дієтного стану" також не бажано.

Краще відшукати іншу привабливу одежу саме вашого розміру, хоч це і вимагатиме більше часу.

Говорячи про вбрання з останнього писку моди, які експерти не рекомендують купувати, то схожа ситуація стосується й техніки. Справа в тому, що в сезон різдвяних знижок вкрай складно знайти моделі, що поєднують в собі високу якість, низьку ціну та останні дати випуску.

Знову ж таки, можна доречніше використовувати свій час та вибрати для себе нехай не ультрамодні гаджети, зате з відмінною "начинкою".

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